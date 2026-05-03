محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از احتمال بارش باران و تگرگ در برخی مناطق استان در اواسط هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان امروز یکشنبه تا حدودی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ساعات میانی روز وزش باد شدید تا نسبتاً شدید در استان مورد انتظار است، ادامه داد: از دوشنبه شب با فعالیت سامانه بارشی، احتمال وقوع رگبارهای موقت باران در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق غربی و شمالی وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه احتمال بارش در روز سه‌شنبه بیشتر خواهد بود، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و عصر سه‌شنبه احتمال بارش تگرگ نیز در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: به دلیل افزایش ابر، دماهای کمینه امشب و فردا شب در بیشتر نقاط استان حدود دو تا سه درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.

باقری شکیب ادامه داد: با این حال برای صبح چهارشنبه کاهش دماهای کمینه پیش‌بینی می‌شود و دما در بیشتر نقاط استان به حدود سه تا چهار درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه روز گذشته بیشینه دما در ایستگاه‌های فامنین و کبودراهنگ ۲۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شده و صبح امروز نیز دمای کمینه در بیشتر نقاط استان پنج درجه سانتی‌گراد گزارش شده است، افزود: همچنین دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۹ و پنج درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.