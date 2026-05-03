مناطق ساحلی استان بوشهر متلاطم می شود

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که وضعیت جوی و دریایی استان طی امروز (یکشنبه) به نسبت آرام است اما در روز دوشنبه با وزش باد شمال غربی روی دریا، مناطق ساحلی استان تا حدودی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز سه شنبه تا پایان هفته، غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی گاهی جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا بتدریج در مناطق مرکزی و جنوبی ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰سانتی‌متر و از فردا بتدریج در سواحل مرکزی و جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی ۱۵۰ سانتیمترپیش بینی می شود.