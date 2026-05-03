به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی حاکی از آن است که از امروز یکشنبه به مرور بر دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان افزوده خواهد شد.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه‌روز آینده، جو پایدار، وزش باد و آغاز روند افزایشی دما را پیش‌بینی کرده‌اند.

هواشناسی استان اعلام کرده است که بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، سرعت وزش باد و گرد و خاک در ساعات بعدازظهر و شب بیشتر خواهد بود.

دمای هوا تا اواسط هفته جاری روند افزایشی دارد، اما از روز دوشنبه و چهارشنبه احتمال بارندگی‌های خفیف در ارتفاعات استان وجود دارد.

برای مرکز استان طی امروز و فردا افزایش دمای هوا، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان سمنان برای امروز ۲۹ و ۱۹ درجه بالای صفر است و فردا این شاخص به ۳۱ و ۲۰ درجه افزایش خواهد یافت.

در دیگر نقاط استان نیز چنین شرایطی حاکم است. در گرمسار و آرادان افزایش دمای هوا، وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز گرمسار ۳۳ و ۲۰ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای شاهرود آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار در ساعات بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود. برای دامغان نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امکان وقوع رگبار و رعد و برق در ارتفاعات شاهرود و دامغان وجود دارد. در مهدیشهر نیز شرایطی مشابه پیش‌بینی می‌شود.

برای میامی آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی شده است. همچنین طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در رضوان احتمال بارندگی و رگبار و رعد و برق وجود خواهد داشت.

بیشینه و کمینه دمای هوای امروز شهرستان‌های استان به این شرح است: شاهرود ۲۷ و ۱۵ درجه، دامغان ۲۹ و ۱۷ درجه، میامی ۲۸ و ۱۵ درجه، مهدیشهر ۲۵ و ۱۵ درجه و سرخه ۳۰ و ۱۹ درجه بالای صفر.