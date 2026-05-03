به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۱:۱۵ امروز گزارش آتشسوزی در محوطه بیمارستان تجریش به سازمان آتشنشانی تهران اعلام شد. این حادثه در یک ساختمان دو طبقه که موتورخانه بیمارستان بوده، رخ داده و هیچ ارتباطی با ساختمانهای درمانی و بخشهای بستری بیماران نداشته است.
وی افزود: دود و آتش به بخشهای درمانی بیمارستان سرایت نکرده و هیچ مصدوم یا حادثه دیگری ناشی از این آتشسوزی گزارش نشده است.
همچنین شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران نیز گفت: آتشسوزی اخیر در بخش موتورخانه بیمارستان تجریش در تهران بدون ایجاد تلفات یا مصدومیت است و به اورژانس گزارشی نشده است.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی از آتشنشانی، حادثه در بخش موتورخانه بیمارستان رخ داده و از آنجا که این بخش به اورژانس اطلاعرسانی نشده، هیچگونه مصدومیتی گزارش نشده است.
