جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: وقوع یک مورد حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی، واقع در خیابان گاندی به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی آتش‌نشانان چندین ایستگاه را به همراه نردبام، تانکر آب و … به محل حادثه اعزام کرد. عملیات آتش‌نشانان در این محل آغاز شده است.

ملکی خاطرنشان کرد: هنوز گزارش دقیق از محل حادثه واصل نشده و مشخص نیست چند نفر دچار سوختگی شده و یا کدام قسمت بیمارستان طعمه حریق شده است. جزئیات بزودی اعلام می‌شود.

آماده‌باش اورژانس در پی حریق بیمارستان گاندی

رئیس اورژانس تهران گفت: در پی حریق بیمارستان گاندی اورژانس تهران در سطح شهر تهران به حالت آماده‌باش درآمده است.

به گفته وی دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، چهار دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس نیز به بیمارستان گاندی اعزام شده است.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در اطراف بیمارستان گاندی

براساس اعلام رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تیم‌های پلیس راهور در صحنه حاضرند و محدودیت‌های ترافیکی در مبادی منتهی به این بیمارستان اعمال می‌شود.

به گفته وی در جنوب به شمال خیابان ولیعصر از بهشتی به سمت شمال، خط ویژه اتوبوس بی ار تی شمال به جنوب از میدان ونک و گاندی شمال به جنوب از دوم جنوب ممنوعیت تردد داریم.

همچنین جنوب به شمال گاندی از میدان آرژانتین هم ممنوعیت تردد اعمال شده است.

در حال تخلیه بیمارستان هستیم

رئیس بیمارستان گاندی درخصوص آتش سوزی در این بیمارستان گفت: در ضلع شرقی بیمارستان آتش‌سوزی رخ داده است اما هنوز گزارشی از مصدومیت و آسیب به بیماران دریافت نکرده‌ایم.

در حال تخلیه بیمارستان هستیم.

مردم از تردد در محل حادثه خودداری کنند

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست تا با توجه به ضرورت تسهیل در رفت و آمد خودروهای امداد همشهریان از تردد در محدوده محل وقوع آتش سوزی خودداری کند.

آتش در بخش عمده بیمارستان مهار شده است

به گفته شاهدان عینی به نظر می‌رسد طبقه چهارم به بالای ساختمان آتش گرفته؛ فقط ۲ طبقه بالا هنوز در حال آتش سوزی است در بقیه طبقه‌ها آتش مهار شده است.

فعلاً از خسارات جزئیاتی نیست؛ بیماران مربوط به طبقات آتش سوزی در حال خروج از طبقات هستند.

اعلام آمادگی سازمان امداد و نجات به دنبال حریق

محمودی؛ رئیس سازمان امداد و نجات گفت: به دنبال حریق گسترده در بیمارستان گاندی، آمادگی کامل برای پشتیبانی امداد و نجات داریم.

به گفته وی پایگاه‌های هلال احمر استان تهران در حالت آماده باش کامل هستند.

انتقال برخی بیماران از بیمارستان گاندی

براساس مشاهده شاهدان عینی و اطلاع خبرنگار مهر آتش نشانان و مأموران اورژانس در حال خارج کردن بیماران حادثه دیده از بیمارستان هستند.

تشکیل پرونده قضائی برای بررسی حادثه

از لحظاتی قبل معاون دادستان تهران و بازپرس ویژه در محل آتش‌سوزی بیمارستان گاندی حاضر شدند.

در پی وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی تهران، با دستور علی صالحی دادستان تهران، یکی از معاونین دادستان تهران و بازپرس ویژه در محل حادثه حاضر شدند.

همچنین در ارتباط با این حادثه و بررسی علت آن نیز پرونده قضائی تشکیل شده است.

بیماران بیمارستان گاندی در حال انتقال به سایر مراکز درمانی هستند

پدرام پاک ای ین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر بیماران با اولویت بدحال و دارای وضعیت وخیم بیمارستان گاندی که دچار آتش سوزی شده است، در حال انتقال به سایر بیمارستان‌های شهر تهران هستند.

وی ادامه داد: هیچکدام از افراد و بیماران این مرکز درمانی آسیب ندیدند.

به گفته وی اورژانس استان تهران به حالت آماده باش درآمده و در حال انتقال بیماران هستند.

برخی بیماران در هتل مجاور بیمارستان گاندی اسکان داده می‌شوند تا انتقال آنها به بیمارستان‌های دیگر انجام شود.

علت حریق در بیمارستان گاندی مشخص نیست و در دست بررسی است.

هنوز موردی از فوت نداشته ایم

سرهنگ حسنوند سر کلانتر سوم پلیس پیشگیری در حاشیه امدادرسانی در بیمارستان گاندی اظهار داشت: بلافاصله پس از اینکه وقوع این حادثه به کلانتری محل واصل شد همکاران ما در حوالی بیمارستان حضور یافتند و روانسازی ترافیک صورت گرفت.

وی افزود تردد عوامل امدادی مانند نیروهای آتش‌نشانی و اورژانس به خوبی در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون گزارشی از فوت یا خسارت جانی حادثه دیدگان نشده است.

وی خاطرنشان کرد: به حاضرین در محل چندین بار تذکر داده شده که حوالی بیمارستان را ترک کنند همچنین از اهالی ساختمان‌های مجاور خواسته ایم که با عوامل پلیس همکاری کرده و جهت پیشگیری از حوادث ناگوار محل را ترک کنند.

پیگیری مخبر از آخرین وضعیت آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی

معاون اول رئیس‌جمهور در گفتگوی تلفنی با وزیر کشور و استاندار تهران گفت: همه دستگاه‌های امدادی برای رسیدگی به حادثه آتش‌سوزی بیمارستان گاندی آمادگی کامل دارند.

وی ادامه داد: مسئولان مربوطه تا پایان عملیات مهار آتش سوزی و کمک‌رسانی به مجروحان و بیماران، حادثه مذکور را پیگیری کنند.

تماس‌های تلفنی وزیر کشور و استاندار تهران

وزیر کشور و استاندار تهران نیز در این تماس‌های تلفنی آخرین وضعیت حادثه را تشریح و از تلاش همه دستگاه‌های امدادی برای مهار بحران و همه دستگاه‌های اجرایی استان برای پشتیبانی و رسیدگی به حادثه دیدگان خبر دادند.

آتش احتمالاً از آشپزخانه شروع شده است

به گفته برخی شاهدان عینی آتش‌سوزی بیمارستان گاندی از آشپزخانه آغاز شده و به مناطق دیگر سرایت کرده است.

البته این موضوع هنوز تأیید نشده است و نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

اعزام آمبولانس‌ها و تیم‌های عملیاتی هلال احمر

محمودی؛ رئیس سازمان امداد و نجات گفت: با توجه به حجم حریق در بیمارستان گاندی، ١١ تیم عملیاتی، ١٠ آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس هلال احمر استان تهران برای امدادرسانی و انتقال مصدومان احتمالی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در صورت نیاز به پشتیبانی، سازمان امداد و نجات آمادگی کامل جهت امدادرسانی و انتقال مصدومان احتمالی را دارد.

حریق از یک ساختمان در حال ساخت به بیمارستان گاندی سرایت کرده است

محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران درباره جزئیات حریق در بیمارستان گاندی اظهار داشت این حادثه ابتدا از یک ساختمان در حال ساخت در مجاور بیمارستان آغاز شده است.

وی افزود: بلافاصله حریق از ساختمان در حال ساخت به بیمارستان گاندی منتقل و به بخش‌های مختلف سرایت کرده است.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به اینکه بلافاصله ۱۰ ایستگاه آتش نشانی در محل حاضر شده‌اند و همه بیماران از بیمارستان خارج شدند گفت: خوشبختانه تا این لحظه مصدوم و تلفات جانی نداشته‌ایم و شهروندان نگران نباشند.

عملکرد به موقع آتش نشانی و اطفای حریق

احمد قیومی فرماندار تهران در مورد حادثه حریق در بیمارستان گاندی گفت: خوشبختانه حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی مهار شده و جای نگرانی ندارد.

وی افزود: بیماران در بیمارستان از بخش‌های مختلف منتقل شده‌اند و نیروهای مختلف در تلاش هستند که شرایط به حالت عادی برگردد.

جست و جو برای اطمینان از تخلیه کامل بیمارستان

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران ۱۰ ایستگاه کامل در حال اطفا و لکه گیری حادثه آتش سوزی در بیمارستان گاندی هستند.

وی افزود: قسمت مهمانپذیر بیمارستان گاندی دچار حریق شده است.

ملکی گفت: هر فردی داخل بیمارستان بوده، تخلیه شده است. در حال جست و جو برای اطمینان کامل از تخلیه بیمارستان هستیم.

حادثه بیمارستان گاندی سوختگی و فوتی نداشت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: ۹۳ نفر بیمار در بیمارستان گاندی تهران هنگام وقوع حادثه حضور داشتند که ۹۱ نفر از آن‌ها به سایر مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: دو نفر دیگر هم به دلیل آنکه به تازگی از اتاق عمل بیرون آمده بودند در محل امنی اسکان داده شدند تا وضعیت آن‌ها به ثبات برسد و به بیمارستان دیگری منتقل شوند.

در این حادثه خوشبختانه فوتی و مصدوم سوختگی نداشتیم.

آتش‌سوزی بیمارستان گاندی مهار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: خوشبختانه آتش سوزی نمای ساختمان بیمارستان گاندی به طور کامل مهار و کنترل شده است.

وی افزود: در حال حاضر خطر کاملاً رفع شده و آتش سوزی کنترل شده است.

همه مسؤولان امر پای کار آمدند

در حادثه آتش سوزی بیمارستان گاندی یکی از نکات جالب توجه اقدام به موقع سازمان آتش نشانی شهر تهران مانند همه حوادث دیگر بوده است.

این در حالی است که در کنار آتش نشانی اورژانس شهر تهران و سازمان امداد و نجات هلال احمر هم پای کار آمدند تا به کمک مصدومین احتمال بشتابند.

همچنین احمد وحیدی وزیر کشور، معاون دادستان تهران، فخاری استاندار تهران، فرماندار شهر تهران، محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی، معاون خدمات شهری شهردار تهران و مسؤولان ذی ربط دیگر هم برای تسهیل در فرآیند اطفای حریق و کمک رسانی به بیماران حاضر در بیمارستان خود را در کمترین زمان به محل حادثه رساندند.

گزارش علت حادثه واصل شده ولی باید بررسی نهایی صورت گیرد

احمد وحیدی وزیر کشور درباره حادثه حریق در بیمارستان گاندی اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶:۱۹ دقیقه عصر امروز شروع شده و بر اساس گزارشات آغاز آن از حریق یک ساختمان در حال ساخت که هتل بوده آغاز شده است البته باید بررسی دقیق صورت بگیرد.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی به موقع در محل حاضر شده و تخلیه بیمارستان صورت گرفته است تنها دو لکه دیگر وجود دارد که آتش‌نشانان در حال بررسی و خاموش کردن آن هستند که امیدوارم هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

وزیر کشور گفت گزارش علت حادثه واصل شده ولی باید بررسی نهایی صورت گیرد و بعد اعلام شود.

ملکی: ۵ بار به بیمارستان گاندی اخطار دادیم

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: براساس آنچه به من اطلاع داده اند تاکنون ۵ مرتبه به بیمارستان گاندی اخطار ناایمن بودن داده شده بود.

وی افزود: آخرین اخطار مربوط به آبان ماه سال جاری بود که به این بیمارستان در جلسه کمیته ایمنی منطقه هشدار و اخطار دادیم و قول رفع ایرادات را داده بودند اما ترتیب اثر نداده اند.

ساختمان بیمارستان دچار حریق نشد

نصیری مدیریت بحران شهر تهران: بیماران به ۲ بیمارستان خصوصی و یک بیمارستان دولتی منتقل شدند.

به گفته وی ساختمان مهمانپذیر و مجاور بیمارستان دچار حریق شده بود.

این در حالی است که بیماران به بیمارستان‌های تهران منتقل شدند.

نصیری تاکید کرد علت حادثه باید پس از اتمام مدیریت حادثه مورد بحث قرار بگیرد.

انتقال ۲۲ بیمار بدحال از بخش‌های ICU و CCU به بیمارستان‌های دیگر/همراهان بیماران نگران نباشند

میعادفر رئیس سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: بخشی از حریق که در طبقات ۱۱ ۱۲ و ۱۳ بود مربوط به بخش‌های ICU و CCU بوده که بیمارهای بد حال نگهداری می‌شدند و تحت درمان بودند.

وی افزود: ۱۰ بیمار از بخش آی سی یو به بیمارستان‌های اطراف بیمارستان گاندی و ۱۰ بیمار بدحال دیگر هم به بیمارستان‌های اطراف مانند بیمارستان خاتم و شهدای تهران انتقال یافته‌اند.

میادفر گفت: اطلاع رسانی به همراهان بیمار به زودی انجام می‌گیرد تا این عزیزان اطلاع یابند که بیمارشان به کدام بیمارستان منتقل شده است.

وی اعلام کرد: ۱۰ دقیقه پیش آخرین بیمار این بیمارستان که طی عمل جراحی قلب باز بوده به بیمارستان دیگری منتقل شده و در مجموع ۲۲ بیمار بدحال تحت نظر انتقال یافته‌اند.

شماره تلفن ۴۶۰۱۵۸۲۷ برای تماس همراهان و اطلاع آنها از وضعیت بیمارشان

محمد اسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران گفت: حال بیماران خوب است و مردم به شایعات توجه نکنند.

وی بیان داشت: همه طبقات تخلیه و ۳۵ بیمار به بیمارستان‌های توس، شهدای تجریش، یاس، آریا و فیروزگر منتقل شده‌اند. شماره تلفن ۴۶۰۱۵۸۲۷ برای تماس همراهان و اطلاع آنها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سوختگی یا فوتی در حادثه بیمارستان گاندی نداشتیم. بیماران بدحال هم با اطمینان کامل منتقل شدند و حال بیماران خوب است.

توکلی گفت: همکاران ما و چند آتش نشان دچار دودگرفتگی شدند و خوشبختانه مشکل حاد و آسیب جدی نبود.

وجود شبکه ارتباطی بسیار خوب در بحث مدیریت بحران

بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات در پی حادثه حریق بیمارستان گاندی گفت: ساعت ۱۹ امشب از مرکز اطلاع رسانی بحران در سطح شهر این حادثه به موقع اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: همکاران در سازمان آتش‌نشانی توانستند به سرعت و به موقع به محل اعزام شوند و اقدامات اولیه را صورت دادند که موجب شد تلفاتی بروز ندهد.

محمودی بیان داشت: اینها همه ناشی از این است که شبکه ارتباطی بسیار خوبی در بحث مدیریت بحران شکل گرفته و مردم هم باید همکاری کنند.

وی افزود: و در نهایت با کمک مردم خیابان‌های اطراف شلوغ نشد در صورتی که در این‌طور مواقع مردم هجوم می‌آوردند.

وی ادامه داد: بیماران بد حال و اورژانسی با آمبولانس‌های مجهز به بیمارستان‌های اطراف سریعاً منتقل شدند و بقیه بیماران هم در بیمارستان گاندی به مرور تخلیه شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: با کمک نیروی انتظامی در برقراری امنیت و کنترل خیابان‌ها در اطراف محل بحران تخلیه شد و به سرعت امداد رسانی شد.

وی افزود: من به نوبه خود از همه عزیزان و مسؤولان به علت همکاری در مدیریت این حادثه تشکر می‌کنم.

پاکسازی نمای بیمارستان برای ایمنی بیشتر همسایگان

فخاری استاندار تهران درباره آخرین وضعیت آتش سوزی بیمارستان گاندی گفت: آتش سوزی در بخش‌های فوقانی بیمارستان بوده که آتش نشانان در حل لکه گیری هستند.

وی افزود: ریزش محدود نما را شاهد هستیم به علت کامپوزیت که اقداماتی در حال انجام و پاکسازی است تا خطری برای همسایگان نداشته باشد.

استاندار تهران ادامه داد: حال حاضر وضعیت خوب و عادی است و آتش سوزی به اتمام رسیده است، ممکن است گاهی اوقات به‌دلیل باد و شرایط آب و هوایی به دلیل اینکه جاهایی در داخل بیمارستان چوب به کار گرفته شده روشن شود که آتش نشانان معمولاً ۲۴ تا ۴۸ ساعت هستند تا در هر نقطه‌ای آتش دوباره تشدید شد تحت کنترل قرار بگیرد.

وی گفت: الحمدالله هیچ تلفات و مشکلات تنفسی نداشته ایم و بیمارانی هم که نیاز به ادامه بستری داشتند به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند.