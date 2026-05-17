جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۱۴ امروز، وقوع یک مورد آتشسوزی در یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری، بعد از خیابان شیخ هادی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله ۴ ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای حامل تجهیزات تنفسی، نردبان هیدرولیکی و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای عملیاتی افزود: اولین گروه از آتشنشانان ظرف مدت ۴ دقیقه به محل رسیدند. مشاهده شد که حریق در یک ساختمان ۱۳ طبقه تجاری قدیمی که عمدتاً در زمینه تعمیرات لوازم خانگی فعالیت دارد، رخ داده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: کانون اصلی آتشسوزی، یک واحد ۱۲ متری در طبقه پنجم بود که به دلیل انباشت حجم زیادی از لوازم تعمیراتی منزل، کارتن و مقوا کاملاً شعلهور شده و دود غلیظی طبقات را فرا گرفته بود.
ملکی درباره عملیات نجات و اطفای حریق گفت: پیش از رسیدن آتشنشانان، کسبه و افراد حاضر در ساختمان موفق به خروج از محل شده بودند. با توجه به نفوذ حرارت از طریق سقفهای کاذب به طبقات بالایی، آتشنشانان بلافاصله عملیات مهار را آغاز کرده و موفق شدند در کوتاهترین زمان ممکن از گسترش بیشتر شعلهها جلوگیری و آتش را خاموش کنند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه مورد فوتی و مصدومیت نداشت و نیروها پس از اتمام عملیات اطفا، مراحل لکهگیری و ایمنسازی محیط را به پایان رساندند. اکنون وضعیت در محل حادثه به حالت عادی بازگشته است.
