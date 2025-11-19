به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان عصر چهارشنبه در دیدار با جانشین قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی مشهد، با اشاره به خشکسالی‌های پیاپی و کاهش شدید منابع آبی اظهار کرد: علاوه بر افزایش دمای هوا، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط ۴/۰ میلیمتر بارندگی داشته ایم و در صورت عدم بارندگی، تا پایان فصل پاییز تمام سدهای تأمین کننده آب مشهد از مدار خارج خواهد شد؛ بر این اساس خود را برای شرایط بدبینانه آبی آماده کرده ایم.

مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه در حال حاضر در پنجمین سال تنش آبی مشهد قرار داریم افزود: علیرغم اینکه با شرایط بسیار دشواری رو به رو هستیم اما اقدامات خوبی هم برای جبران بخشی از کسری آب مشهد صورت گرفته که می‌توان به بهسازی ۴۱ حلقه چاه عمیق و ایجاد زیرپهنه ها و مدیریت فشار شبکه توزیع، بهره برداری از ده‌ها حلقه چاه و اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه انتقال اشاره کرد.

در ادامه سردار علی اکبر افراسیابی، جانشین قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی مشهد نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: مشکلات تأمین آب باید برای مسئولان کشور تبیین و با همکاری بسیج و اقشار مختلف جامعه که همیشه همراه انقلاب اسلامی هستند، بر مشکلات غلبه کرد.

جانشین قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی مشهد همچنین بر کاهش هدر رفت آب تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت تنش آبی، باید ضمن برخورد جدی با انشعابات غیر مجاز، مشترکین پرمصرف نیز شناسایی و تذکرات لازم داده شود.

گفتنی است در ادامه، جانشین قرارگاه اجتماعی امنیتی شهید برونسی مشهد و هیأت همراه از مرکز مدیریت هوشمند و پایش تصویری تأسیسات آب و فاضلاب مشهد بازدید کرد.