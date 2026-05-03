به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در سفری یک‌روزه به شیراز، از پژوهشگاه مکانیک این شهر بازدید و از نزدیک در جریان میزان و ابعاد خسارات واردشده ناشی از حوادث «جنگ رمضان» به این مرکز علمی قرار گرفت.

این سفر با هدف ارزیابی میدانی آسیب‌ها و فراهم‌سازی مقدمات تصمیم‌گیری برای حمایت، بازسازی و تسهیل بازگشت این مرکز به چرخه فعالیت علمی و تولیدی انجام شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران استان فارس اظهار کرد: در حال جمع‌آوری داده‌های میدانی درباره خسارات واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی در استان‌های مختلف کشور هستیم تا بتوانیم بر اساس اطلاعات دقیق، در تهران تصمیمات بهتری برای تسریع روند بازسازی اتخاذ کنیم.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه مکانیک شیراز یکی از مراکز آسیب‌دیده در این حوادث است، افزود: در جریان حملات اخیر، حدود ۳۲ مرکز پژوهشی و علمی در کشور مورد اصابت قرار گرفتند که یکی از آن‌ها این مرکز علمی در شیراز است؛ مرکزی که در حوزه‌های مهندسی مکانیک و الکترونیک فعالیت داشته و خدمات علمی و دانشی ارزشمندی به کشور ارائه می‌کرد.

افشین تصریح کرد: هدف قرار دادن مراکز علمی و پژوهشی که مأموریت آن‌ها توسعه علم و دانش است، خلاف تمام قوانین و عرف‌های بین‌المللی و امری کم‌سابقه در تاریخ جنگ‌هاست. علم مرز نمی‌شناسد و دستاوردهای آن متعلق به همه بشریت است و معمولاً حتی در جنگ‌ها نیز مراکز علمی و دانشگاهی از تعرض مصون می‌مانند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به حجم خسارات وارده به پژوهشگاه مکانیک شیراز گفت: برحسب برآورد اولیه مسئولان این مرکز، میزان خسارت واردشده حدود دو همت است. خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده و تمرکز اصلی ما بر بازسازی سریع و بازگرداندن این مرکز به چرخه فعالیت است.

وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه مراکز علمی، نیروی انسانی آن‌هاست؛ اساتید، پژوهشگران و دانشمندان جوانی که با دانش و توان خود می‌توانند این مرکز را حتی بهتر از گذشته بازسازی کنند.

افشین درباره نحوه حمایت دولت توضیح داد: در دولت، برنامه بازسازی در سه مرحله تعریف شده است؛ ابتدا برآورد دقیق خسارات و تجهیزات، سپس اولویت‌بندی و در نهایت ورود به مرحله احیا و بازسازی. در مواردی که تخریب جزئی باشد، بازسازی انجام می‌شود، اما در مراکزی مانند این پژوهشگاه که تخریب تقریباً کامل است، نوسازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

او افزود: در فرآیند نوسازی، صرفاً جایگزینی تجهیزات قدیمی مدنظر نیست، بلکه از فرصت ایجادشده برای ارتقای فناوری و استفاده از تجهیزات به‌روز و پیشرفته استفاده خواهد شد. حمایت‌ها به‌صورت تسهیلات و در برخی موارد به‌صورت کمک‌های بلاعوض ارائه می‌شود تا این مراکز هرچه سریع‌تر به مدار فعالیت بازگردند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با ارائه آماری از خسارات واردشده در سطح کشور گفت: تا این مرحله، در حوزه صنعت ـ به‌جز نفت و گاز ـ حدود ۶ میلیارد دلار خسارت فیزیکی ارزی و حدود ۳۵۰ همت خسارت ریالی برآورد شده است. زیرساخت‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور نیز حدود ۳۰۰ میلیون دلار آسیب دیده‌اند.

افشین ادامه داد: از مجموع حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور، نزدیک به یک‌درصد، یعنی حدود ۱۰۰ شرکت، دچار آسیب شده‌اند و حدود ۲۵ میلیون دلار خسارت ارزی و ۵۵ همت خسارت ریالی متحمل شده‌اند.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین درباره روند اداری تأمین بودجه و ساخت‌وساز توضیح داد: ستادهای تسهیل در استان‌ها مأمور پیگیری امور شده‌اند. پس از تکمیل مدارک، گزارش وزارت صمت استانی و برآورد کارشناس رسمی دادگستری، پرونده‌ها در کارگروهی در وزارت صمت و با عضویت معاونت علمی، بررسی و درباره نوع حمایت، اعم از تسهیلات یا کمک بلاعوض، تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز ساخت‌وسازها اظهار امیدواری کرد: در صورت عدم بروز مشکل خاص، تلاش دولت این است که نخستین مراحل بازسازی در ۶ ماه ابتدایی آغاز شود، چرا که هرچه سریع‌تر واحدها به فعالیت بازگردند، نیروی انسانی متخصص نیز دوباره مشغول به کار خواهد شد.

افشین در پایان تأکید کرد: با اراده‌ای قوی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق، این مراکز علمی و پژوهشی دوباره ساخته خواهند شد و فعالیت خود را با قدرت ادامه می‌دهند.