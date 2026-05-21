خسارات وارده به دانشگاهها مستندسازی شد؛ حفظ «یادمان جنگ» در دانشگاهها

مسعود شمسبخش، قائممقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارزیابی خسارتهای واردشده به مراکز آموزش عالی کشور خبر داد و اعلام کرد : برخی دانشگاهها متحمل زیانهای سنگینی تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد : با تخصیص بودجه از سوی دولت، بازسازی این مراکز و جایگزینی تجهیزات از دست رفته تسریع یابد.
قائممقام وزیر علوم با اشاره به مستندسازی ارزیابی خسارات، اظهار داشت: تصمیمی که اتخاذ شده این است که در دانشگاههای آسیبدیده، فضایی بهعنوان «یادمان جنگ» حفظ شود تا در آینده نیز نمادی از وقایع گذشته باشد.
شمسبخش با تأیید اینکه میزان خسارتها در دانشگاههای مختلف یکسان نبوده، گفت: متأسفانه برخی دانشگاهها با خسارات بسیار زیادی روبرو بودهاند که رقم آن در برخی موارد به حدود ۳۰ همت نیز میرسد. البته در برخی دیگر از دانشگاهها این میزان کمتر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه وزارت علوم برای جبران این خسارتها کافی است، تصریح کرد: قطعاً بودجه فعلی وزارت علوم و دانشگاهها به تنهایی قادر به پوشش این حجم از خسارت نخواهد بود. انتظار ما این است که با کمک و حمایت دولت، روند بازسازی بهویژه در بخش تجهیزات از دست رفته، تسریع شود.
به گزارش مهر، در جریان جنگ اخیر، ۳۰ دانشگاه و حدود ۱۶۰ مرکز و نقطه علمی آسیب دیدند. بهطور خاص، در دانشگاه صنعتی شریف، بخشی از زیرساختهای هوش مصنوعی و تجهیزات محاسباتی با قدمتی بیش از ۵۰ سال از بین رفت که برآورد اولیه خسارت آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این خسارات علاوه بر زیانهای مستقیم، تأثیرات گستردهای بر شرکتهای همکار با این مراکز نیز داشته است.
