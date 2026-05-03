حسنوند: ۲۰ هزار قلم کالای برقی قاچاق در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با شبکههای قاچاق و احتکار کالا در تشریح این عملیات اظهار کرد: به دنبال رصدهای دقیق اطلاعاتی و اشراف میدانی تیمهای تخصصی پلیس امنیت اقتصادی، یک باب انبار فاقد ثبت در سامانههای رسمی در شهر اصفهان شناسایی شد که در آن مقادیر قابل توجهی کالای برقی و تجهیزات الکترونیکی دپو شده بود.
وی افزود: با توجه به نوسانات اخیر بازار و ضرورت مقابله با هرگونه احتکار و قاچاق کالا، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگی قضایی، تیمهای عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شدند.
سردار حسنوند ادامه داد: در بازرسی دقیق از این انبار، حدود ۲۰ هزار قلم انواع لوازم برقی و تجهیزات الکترونیکی کشف شد؛ اقلامی که بهصورت غیرقانونی نگهداری و از چرخه توزیع رسمی خارج شده بود و میتوانست زمینهساز اخلال در بازار و افزایش فشار بر مصرفکنندگان شود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش بالای این محموله خاطرنشان کرد: برابر برآورد کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای کشفشده بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال است و در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی با بیان اینکه مقابله با احتکار و قاچاق، یک مأموریت مستمر و بدون توقف است، تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی، عملیاتی و همکاری دستگاههای نظارتی، اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با پنهانکاری و انباشت غیرقانونی کالا، آرامش بازار و اعتماد عمومی را هدف قرار دهند.
سردار حسنوند در ادامه با تأکید بر نقش مردم در این مسیر افزود: گزارشهای مردمی، چشم بینای پلیس در شناسایی انبارهای غیرمجاز و شبکههای پنهان قاچاق است و شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۰۲۱۳۰۱۱۰ بهصورت شبانهروزی اطلاعات خود را در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار دهند.
وی تأکید کرد: برخورد با اخلالگران اقتصادی، صرفاً یک اقدام انتظامی نیست؛ بلکه صیانت از معیشت مردم و دفاع از سلامت اقتصاد کشور است و این مسیر با جدیت، دقت و بدون هیچگونه اغماض ادامه خواهد داشت.
