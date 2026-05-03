به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: کارشناسان اسرائیلی می‌گویند پهپادهای چهارملخه فیبر نوری حزب‌الله به سلاحی مرگبار در اختیار آنها تبدیل شده است زیرا شناسایی و مقابله با آن‌ها دشوار است.

این رسانه آمریکایی افزود: این پهپادها دید بسیار دقیقی از هدف را بدون ارسال هیچ سیگنال قابل اختلالی در اختیار اپراتور خود قرار می‌دهند و تشخیص محل پرتاب آن‌ها نیز غیرممکن است. پهپادهای فیبر نوری بسیار مؤثر هستند زیرا به جای سیگنال رادیویی که معمولاً پهپاد را کنترل می‌کند، یک کابل فیبر نوری این پهپاد را مستقیماً به اپراتور متصل می‌سازد.

سی ان ان درباره نحوه کار پهپادهای فیبر نوری حزب الله نوشت: کابل فیبر نوری می‌تواند تا مسافت ۱۵ کیلومتر یا بیشتر امتداد یابد و به اپراتور اجازه دهد در فاصله‌ای امن باقی بماند و به‌جز موانع فیزیکی مانند تور، کار زیادی از دست کسی برنمی‌آید. حزب‌الله هر پهپاد را به یک نارنجک دستی یا بمب کوچک مجهز می‌کند و نتیجه، سلاحی بسیار دقیق و تقریباً نامرئی است که به حزب‌الله امکان حملات هدفمند علیه نیروهای اسرائیلی را می‌دهد.

یک مقام رژیم صهیونیستی به سی ان ان گفت: ارتش اسرائیل همراه با بخش اطلاعات خود در حال کار برای یافتن راه‌های بهتر مقابله با پهپادهای فیبر نوری حزب‌الله است، اما این تهدید همچنان پابرجاست.