۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

کلاهبرداری با تبلیغ داروهای کمیاب!

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، موضوع تهیه داروهای کمیاب توسط یک پلتفرم داخلی را نوعی کلاهبرداری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا یک پلتفرم داخلی با تبلیغات در فضای مجازی، مدعی تهیه داروهای کمیاب شده است.

هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در واکنش به چنین اقدامی، به خبرنگار مهر گفت: این اقدام یک تخلف آشکار است، زیرا نه مجوز از سازمان غذا و دارو را دارد و نه صلاحیت انجام آن را.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران افزود: وقتی دارو کمیاب است، یعنی اینکه تولید آن محدود بوده و در نتیجه؛ توزیع آن نیز به صورت قطره چکانی و از طریق برخی داروخانه ها انجام می شود. پس چگونه یک پلتفرم می تواند داروهای کمیاب را تهیه کند.

احمدی، این ادعا را نوعی کلاهبرداری دانست و توضیح داد: حتما برای تهیه چنین داروهایی، چند برابر قیمت دارو را مطالبه خواهد کرد که این هم تخلف است.

وی با اشاره به وجود سامانه ۱۹۰ برای پاسخگویی به سئوالات هموطنان در خصوص تهیه داروهای کمیاب، گفت: از طریق این سامانه می توان متوجه شد که داروی کمیاب را از کدام داروخانه باید تهیه کرد و اینگونه نیست که یک پلتفرم بتواند به داروهای کمیاب دسترسی داشته باشد.

حبیب احسنی پور

