به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدخانی در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید چگینی در اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد با بیان اینکه آموزش و پرورش استان قزوین در سالی که گذشت به همت مجاهدت‌های شبانه‌روزی همکاران، شکوهی تازه یافت اظهار کرد: کسب رتبه اول کشور در درآمدهای اختصاصی و جهش خیره‌کننده در شاخص‌های برنامه‌ریزی از رتبه ۳۱ به ۵، در کنار افتخارآفرینی دو معلم از استان قزوین به عنوان معلمان نمونه کشوری، تنها بخشی از کارنامه زرین این دستگاه در مسیر تعالی است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین بیان کرد: در هفته‌ای که به نام «معلم» مزین گشته، برنامه‌هایی منسجم از غبارروبی مزار شهدا و تجلیل از فرزندان مکرم شاهد گرفته تا همایش‌های علمی و پیاده‌روی‌های جمعی، در تمامی مناطق چهارده‌گانه استان در حال اجراست. این ایام، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و تکریم مجاهدانی است که در روزهای سختِ تحمیلی، اجازه ندادند چراغ دانایی خاموش شود.

وی افزود: از تشکیل پایگاه‌های سلامت و نشست با فرهیختگان تا برپایی میز خدمت در میعادگاه‌های نماز جمعه، همگی جلوه‌هایی از پیوند ناگسستنی میان امت، امامت و نهاد تعلیم و تربیت است.

پوشش آموزشی ۹۸ درصدی در ایام جنگ

این مسئول تاکید کرد: ایثار معلمان قزوینی در روزگار سخت، هر کلاس درس را به سنگر مقاومت مبدل ساخت. همکاران ما با حضور در استودیوهای تولید محتوا تا سپیده‌دم و هجرت به روستاهای دورافتاده الموت و آوج، بن‌بست‌های آموزشی را درهم شکستند. با تدریس در بستر شبکه شاد و همکاری با صداوسیما، پوشش آموزشی ۹۸ درصدی محقق شد تا حتی در محروم‌ترین نقاط، هیچ دانش‌آموزی از کاروان علم عقب نماند چرا که معتقدیم معلمی نه یک حرفه که سرچشمه‌ای از عشق و ایثار بی‌دریغ است.

این مسئول ابراز کرد: در کنار جهاد علمی، بر این باوریم که «سواد عاطفی» و «مهارت گفت‌وگو» رکن رکین پایداری جامعه است. ریشه بسیاری از ناملایمات اجتماعی را باید در فقدان آموزش‌های ارتباطی از دوران کودکی جست‌وجو کرد. پیشنهاد ما، نهادینه‌سازی درس «حل تعارض» و ترویج فرهنگ مروت و مدارا بر اساس سیره نبوی است.

وی در ادامه یادآور شد: گفت‌وگویی که به دور از سرزنش و در سایه احترام شکل بگیرد، بنیان خانواده را از گزند قهر و سکوت‌های ویرانگر مصون می‌دارد و امنیت روانی را به ارمغان می‌آورد.

بهره‌برداری از ۴۵ پروژه در قالب ۱۷۹ کلاس درس

وی ادامه داد: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش استان قزوین همسو با رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم، نهضت بزرگی را در بهسازی فضاهای آموزشی آغاز کرده است. در حال حاضر ۱۱۳ پروژه شامل ۶۸۹ کلاس درس در دست اقدام است که از این میان، ۴۵ پروژه در قالب ۱۷۹ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه مطرح کرد: یکی از درخشان‌ترین این اقدامات، تفاهم‌نامه ساخت دو مدرسه بزرگ و برند ۲۴ کلاسه با مشارکت خیر گران‌قدر است، این مدارس فاخر که قرار است با بهترین کیفیت و امکاناتی نظیر کافه کتاب، آمفی‌تئاتر و سالن‌های ورزشی ساخته شوند، گامی بلند در جهت نوسازی مدارس استان محسوب می‌شوند.

پیگیری بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریالی برای تحقق اهداف نوسازی

این مسئول تاکید کرد: همچنین اتمام هنرستان در حال ساخت توسط بانک صادرات و پیگیری بودجه ۱۵ هزار میلیارد ریالی برای تحقق اهداف نوسازی، از اولویت‌های اصلی سال آینده خواهد بود.

محمدخانی تصریح کرد: در خصوص وضعیت آزمون‌ها و پایان سال تحصیلی، طبق آخرین اطلاعیه‌ها، ارزشیابی پایه‌های اول تا پنجم به صورت توصیفی و پایه ششم با نظر استان برگزار می‌شود. امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم از نهم خردادماه آغاز خواهد شد و آزمون‌های پایه نهم، دیگر به صورت هماهنگ کشوری نخواهد بود.

وی در ادامه تشریح کرد: مهم‌ترین چالش فعلی، آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم است؛ طبق تدابیر اتخاذ شده و به جهت رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مقرر شده است مدارس حداقل به مدت دو هفته جهت رفع اشکال بازگشایی شوند و سپس آزمون‌های نهایی آغاز گردد همچنین کنکور سراسری نیز ۱۵ روز پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد .

پرداخت کامل پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان تا پایان بهمن‌ماه

وی مطرح کرد: در حوزه معیشت فرهنگیان، پرداخت کامل پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان تا پایان بهمن‌ماه، اقدامی بی‌سابقه و در حکم یک «معجزه اداری» در شرایط سخت مالی و جنگ تحمیلی رمضان بود. این موفقیت مرهون نگاه ویژه ریاست‌جمهور به جایگاه معلم و بودجه‌ریزی دقیق در سطوح وزارتخانه و استان است که دغدغه دیرینه همکاران بازنشسته را مرتفع ساخت.

این مسئول ابراز کرد: در بخش مدیریت نیروی انسانی، استان قزوین با کمبود ۲۶ هزار ساعت آموزشی مواجه است که برای جبران آن، استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته و حق‌التدریس در دستور کار قرار دارد. برگزاری آزمون ماده ۲۸ برای جذب نیروهای تازه نفس، منوط به ثبات شرایط کشور تا اواسط خردادماه است تا فرایند آزمون کتبی، مصاحبه‌های تخصصی و گزینش پیش از آغاز سال تحصیلی نهایی شود.

وی ابراز کرد: در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، تفاهم‌نامه ساخت مدارس جدید در شهرستان البرز و منطقه مهرگان با مشارکت یکی از شرکت‌های استان منعقد شده است. با وجود اینکه ساخت فضای آموزشی فرآیندی زمان‌بر است، اما هدف‌گذاری اصلی استان بر ارتقای کیفیت کلاس‌های درس متمرکز شده است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر، اگرچه کمبود فضای آموزشی منجر به بازماندگی از تحصیل نشده، اما اولویت دستگاه تعلیم و تربیت، کاهش تراکم کلاس‌های درس به زیر ۳۵ نفر است تا استانداردها و کیفیت آموزشی بهبود یابد که آمار دقیق بازماندگان از تحصیل بر اساس شاخص‌های شرکت در امتحانات نهایی سنجش می‌شود و طبق داده‌های سال تحصیلی گذشته، آمار ترک تحصیل در استان حدود ۵ هزار و ۳۰۰ نفر برآورد شده است که برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این افراد به چرخه آموزش در اولویت قرار دارد.

برای انتصابات در برابر فشار بیرونی می ایستیم

وی درخصوص انتصابات گفت: اگرچه پیشنهادات و نظرات شخصیت‌های حقیقی و نهادهای مختلف شنیده می‌شود، اما تصمیم‌گیری نهایی در انتصابات و اجرای برنامه‌ها صرفاً بر اساس خرد کارشناسی و شایسته‌سالاری انجام خواهد شد. رویکرد فعلی، ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی است تا استقلال این نهاد زیر سوال نرود؛ به‌طوری که حتی در انتصاب مدیران حساس، بررسی‌های دقیق و تخصص‌محور مبنا قرار گرفته و از تعجیل در صدور ابلاغ‌ها بدون رسیدن به جمع‌بندی کارشناسی پرهیز شده است.