به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخالاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در برنامهای تلویزیونی، با اشاره به پیشینه تأسیس و راهاندازی این سازمان، گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تکیه بر منویات و تأکیدات رهبر شهید رضواناللهعلیه و به منظور ساماندهی عرصه تعلیم و تربیت کودک ایجاد و راهاندازی شد؛ البته کودکستان در ایران سابقهای بیش از یک صد سال دارد.
وی با اشاره به افزایش نرخ پوشش دوره پیشدبستانی در دوره اخیر، افزود: این عدد پیشتر ۴۲ درصد بود که خوشبختانه با تلاش مجموعه سیاستگذاران و فعالان اعم از مربیان، مدیران و مؤسسان، امروز به بالای ۷۳ درصد رسیده است.
شیخالاسلام ادامه داد: ماهیت این دوره در حال حاضر غیردولتی است که تلاش داریم با تغییر این ماهیت به غیردولتی و دولتی، خدمات آموزشی و تربیتی را گستردهتر کنیم تا به طور خاص خانوادههای کمدرآمد و یا کودکان مناطق محروم نیز بتوانند پیش از ورود به پایۀ اول ابتدایی، این دوره را بگذرانند. موضوعی که به طور ویژه در کیفیت آموزش و فرایند تحصیلی افراد اثرگذار است.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه آموزش باید منجر به تغییر در مدل ذهنی شود، اضافه کرد: بخش اصلی شخصیت فرد در دوره پیشدبستانی شکل میگیرد و از این رو آموزش در این دوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نباید از آن غفلت کرد.
وی با اشاره به اهمیت محتوای تربیت_یادگیری و آموزشی در دوره پیشدبستانی، تصریح کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای ساماندهی این حوزه، طی فراخوانی تمام محتوای موجود در کشور را جمعآوری کرد و در نهایت پس از طی فرایند داوری تخصصی که توسط متخصصان و کارشناسان زبده این حوزه در یک فضای کاملاً حرفهای انجام شد، بستههای تربیت_یادگیری مورد تأیید را به صورت رسمی اعلام کرد. این روند برای سال تربیتی_یادگیری آینده نیز انجام خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: مهمترین شاخص این دوره، بازی و فعالیت جسمی است. شاخصی که در برنامهریزیها، محتوا و آموزشها مورد تأکید قرار گرفته است.
شیخالاسلام ضمن تقدیر از نگاه ویژه رئیس جمهور به مسئله تعلیم و تربیت کودک و حمایتهای وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت: در این دوره باید نگاه و ذهنیت فلسفی مبتنی بر جامعیت، تعمق و انعطافپذیری شکل بگیرد و فرآیند آموزشی و تربیتی نیز بر همین اساس طراحی و طی شود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هویتبخشی ایرانی_اسلامی را رکن محتوای آموزشی در دوره پیشدبستانی دانست و افزود: اگر این هویت و شاخصهای آن مانند مسئولیتپذیری و وطندوستی در این دوره در کودک نهادینه شود، قطعاً در آینده نیز استمرار خواهد داشت. از این رو حضور نوآموزان در راهپیماییها را باید فرصت مغتنمی دانست.
وی نظارت را شرط کیفیتبخشی و ساماندهی دوره پیشدبستانی عنوان و خاطرنشان کرد: اهداف تعیینشده تنها با همکاری خانوادهها و والدین محقق خواهند شد. اگر خانوادهها فرزند خود را تنها در مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ثبتنام کنند، نظارت بر این عرصه تسهیل خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها مرجع صدور مجوز در این عرصه است و هر مرکزی که مجوزهای لازم را از این سازمان دریافت نکرده باشد، غیرمجاز شناخته میشود.
شیخالاسلام در پایان با تأکید بر اینکه دوره پیشدبستانی خزانه آموزش و پرورش و نیروی انسانی کشور است، گفت: تلاش بر این است با همکاری مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش، مدارک این دوره اعتباردهی شود و تنها مدارک کودکستانها و مراکز دارای مجوز از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اعتبار داشته باشند. این موضوع خود به ساماندهی و نظارت این دوره کمک شایانی خواهد کرد.
