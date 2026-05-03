افتتاح پروژه های مسکن قزوین در خرداد و شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائی‌دائی در نشست تخصصی پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی که به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، معاونین و مدیران حوزه مسکن برگزار شد، بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند اجرایی پروژه‌ها و رفع موانع تولید مسکن در استان قزوین تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای نیمه اول سال جاری اظهار داشت: طبق جدول زمان‌بندی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، تکمیل و بهره‌برداری از بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی استان برای دو مقطع زمانی خرداد ماه و شهریور ماه هدف‌گذاری شده است. این اقدام گامی بلند برای پاسخگویی به انتظار متقاضیان و کاهش زمان خانه‌دار شدن شهروندان خواهد بود.

دائی‌دائی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار مسکن، اولویت اصلی این اداره‌کل را حمایت از قشر مستأجر دانست و تصریح کرد: تسریع در واگذاری واحدها و افزایش عرضه مسکن در دستور کار جدی ما قرار دارد. اطمینان داریم با افتتاح این پروژه‌ها در موعد مقرر، فشار تقاضا در بازار اجاره کاهش یافته و کمک شایانی به معیشت مستأجران عزیز صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج پایش‌های تخصصی افزود: در جریان این نشست‌ها، کلیه چالش‌های مربوط به تأمین زمین، آماده‌سازی زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی و فرآیند عقد قراردادها به دقت بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع موانع اتخاذ شده است تا هیچ خللی در روند تکمیل پروژه‌ها ایجاد نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان تأکید کرد: نشست‌های تخصصی پایش به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت تا با نظارت مستقیم و میدانی، اهداف کلان دولت در حوزه تأمین مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.