۱۲۰۰ واحد مسکن ملی در استان البرز آماده واگذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از آمادهسازی نهایی ۱۲۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن در سه شهرستان استان خبر داد.
علی صفری افزود: با تکمیل مراحل عمرانی، این واحدها در شهرهای مهستان (۶۵۰ واحد)، اشتهارد (۲۵۰ واحد) و ماهدشت (۳۰۰ واحد) آماده تحویل به متقاضیان هستند.
وی تاکید کرد: این واگذاریها پس از نهایی شدن تأییدیههای فنی و استعلامهای قانونی به صورت رسمی انجام خواهد شد.
صفری با اشاره به اولویت تکمیل پروژههای عمرانی و مسکن در استان، اظهار داشت: تسریع در بهرهبرداری از طرحهای مسکن ملی در راستای سیاستهای دولت برای کاهش دغدغههای معیشتی اقشار نیازمند و خانهدار شدن مردم با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین بر روند رو به رشد توسعه عمرانی در استان با وجود چالشهای اقتصادی تاکید کرد و افزود: بر اساس تأکید استاندار، هیچ پروژهای به دلیل محدودیتها متوقف نخواهد شد و پروژههای عمرانی البرز با شتابی بیشتر از گذشته در حال پیشرفت هستند.
معاون استاندار البرز ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و تکمیل بهموقع طرحهای مسکن شاهد ارتقای محسوس سطح رفاه و رضایتمندی شهروندان در سراسر استان باشیم.
نظر شما