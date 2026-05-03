نیویورک تایمز: اسرائیل ۲۰ روستا در لبنان را با خاک یکسان کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در تحلیل داده‌های مربوط به تصاویر ماهواره‌ای از جنوب لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی حدود 20 روستا را در نزدیکی مرز با خاک یکسان کرده است.

این گزارش می‌افزاید که عملیات تخریب ارتش صهیونیستی شامل ساختمان‌های دولتی و زیرساخت‌های غیرنظامی بوده است.

نیویورک تایمز به نقل از ارتش اسرائیل تصریح کرده که دستورالعمل‌ها اجازه تخریب تأسیسات مورد استفاده برای اهداف نظامی یا دلایل عملیاتی را می‌دهد.

در همین رابطه ساعتی پیش ارتش رژیم صهیونیستی چندین حمله هوایی به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داد.

طبق گزارش‌ها، این حملات شامل شهرک‌های الشرقیه، القصیبه، صریفا، کفر دونین، بریکع و شهابیه بوده و در برخی مناطق، شمار حملات به 4 و حتی 5 مورد در هر منطقه رسیده است.

همچنین حملاتی نیز به زوطر شرقی و عربصالیم نیز انجام شده است.

وزارت بهداشت لبنان امروز اعلام کرد که شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از تاریخ ۲ مارس تاکنون به ۲۶۵۹ شهید و ۸۱۸۳ زخمی افزایش یافته است.