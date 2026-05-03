تاثیرات راهبردی و میدانی پهپادهای انتحاری حزب الله بر تل آویو 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، حزب الله لبنان در حملات جدید خود علیه رژیم صهیونیستی از پهپادهای کوچک انتحاری (FPV) ستفاده می‌کند. این سلاح با فناوری هدایت و کنترل و به صورت یک پهپاد بمب‌گذاری شده یا انفجاری یا یک پرتابه ضد خودرو یا ضد نفر یا هر دو کار می‌کند. این پهپاد در مسافتی حدود ده مایل از طریق فناوری فیبر نوری حرکت کرده و با یک سیم دقیق که بین پایگاه کنترل با پرتاب‌ کننده و بدنه پهپاد حامل بمب یا پرتابه متصل است، هدایت و پرواز می‌کند.

این پهپاد می‌تواند یک محموله انفجاری به وزن ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم را حمل کند. استفاده این ریز پرنده‌ها از تکنولوژی فیبر نوری، توانایی دشمن را در ایجاد پارازیت یا شناسایی و هدف قرار دادن آن به صورت الکترونیکی یا موشکی از بین می‌برد.

ویژگی فنی دیگر این پهپادها که به آن بُعد نظامی-عملیاتی می‌دهد، این است که به پرتاب‌ کننده پهپاد، پس از پرتاب، آزادی انتخاب هدف را می‌دهد. او می‌تواند از بین مجموعه‌ای از اهداف که توسط دوربین نصب شده در جلوی بدنه پهپاد شناسایی می‌شوند، با ارزش‌ترین، مؤثرترین، دردناک‌ترین یا مهمترین و حساس‌ترین هدف را در لحظه کوتاه قبل از حمله نهایی انتخاب کند.

در بُعد عملیاتی، تأثیر منفی عملیات‌ با پهپادهای انتحاری بر تحرکات دشمن در عرصه میدانی افزایش یافته است. حرکت و جابجایی دشمن عنصر اصلی عملیاتی استقرار یگان‌های آن در منطقه درگیری است. این پهپادها طی هفته های اخیر به حرکات دشمن ضربات مهلکی وارد کرده‌ و اهداف ثابت و متحرک آنها را هدف قرار داده اند. به این ترتیب دشمن مزیت مانور و مأموریت خود را از دست داده و بر حفاظت از نیروها، پنهان شدن و توجه به آسمان برای جلوگیری از پهپادهای انتحاری مشغول شده است.

پهپادهای انتحاری مقاومت، همچنین دشمن را مجبور به بازنگری در سطح، دامنه و حجم استقرار نیروهای خود کرده‌ است. این امر به دلیل کاهش امکان استقرار خودروها و نیروها در منطقه مرزی اشغالی است، که تأثیر مستقیمی بر محدود کردن برنامه‌های تهاجمی یگان‌های آن و تصمیمات احتمالی آن برای گسترش عملیات زمینی خواهد داشت.

این گزارش پیامدهای استراتژیک پهپادهای انتحاری حزب الله بر مانور دشمن را در دو محور ارزیابی می کند:

اول: حجم تلفات انسانی که دشمن متحمل می‌شود و تأثیرات دردناکی که این تلفات بر ارتش دشمن و خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان آن دارد و قطعاً بازتاب‌های منفی مستقیمی بر روحیه جنگی نظامیان و افسران آن خواهد داشت.

دوم: شوک بزرگی که پهپادهای تهاجمی به مواضع فرماندهی دشمن وارد می کند. این پهپادها نقش مهمی در خنثی سازی بخش بزرگی از توانایی‌های دشمن صهیونیستی در طول جنگ پشتیبانی از غزه تا عملیات اخیر داشته است. لذا امروز دشمن با کابوس یافتن راه‌حلی برای یک سلاح کشنده زندگی می‌کند، سلاحی که حزب‌الله توانست آن را در دل میدان و همزمان با عملیات جنگی توسعه دهد.