به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسن فضل الله عضو فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، مقاومت در این کشور یک گزینه ملی برای آزادسازی سرزمین و دفاع از کشور و ملت است که جایگزینی ندارد.

وی اضافه کرد، مقاومت باقی خواهد ماند و هرگز عقب نشینی نخواهد کرد تا دشمن صهیونیستی را مجبور به ترک لبنان و توقف تجاوزات علیه کشورمان کند. مقاومت هرگز نخواهد پذیرفت که به مرحله گذشته بازگردد. این یک تصمیم قاطع است.

فضل الله تصریح کرد: هر توافق جدیدی باید تضمین کننده عدم تجاوز مجدد به لبنان باشد. هر توطئه ای را علیه مقاومت از سوی هر طرفی خنثی می کنیم. ما در نشست هایمان با مقامات لبنانی تاکید کرده ایم که صبرمان حد و مرزی دارد. با این وجود دشمن به تجاوزات خود ادامه داد. ما برای دفاع از کشورمان به اجازه کسی نیاز نداریم.

وی درباره مذاکرات مستقیم بیروت با تل آویو گفت: ما به مقامات گفتیم که دشمن چیزی به شما نخواهد داد. امروزه نیز می بینیم که کشتار ادامه دارد. نتایج این مذاکرات ارتباطی به ما ندارد و ما آنها را اجرا نخواهیم کرد.