رسانه صهیونیستی: ایران ترامپ را مجبور به آتش بس در لبنان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم فاش کرده که این ایران بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را قبل از تکمیل ماموریت ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان، مجبور به آتش بس در این کشور کرد.

ترامپ روز جمعه ۱۷ آوریل آتش بس ۱۰ روزه بین لبنان و رژیم صهیونیستی را اعلام کرد، آتش بسی که در زمان انقضای مهلت خود تا سه هفته دیگر تمدید شد، اما رژیم صهیونیستی هرگز به این آتش بس پایبند نبوده و به حملات خود به جنوب لبنان ادامه داده است. در این حملات ده‌ها شهروند لبنانی شهید و زخمی شده‌اند.

حزب الله لبنان نیز اعلام کرده است که تا زمانی که صهیونیست ها به آتش بس پایبند نباشند، تعهدی به رعایت آن ندارد و اهداف صهیونیستی را طی هفته های اخیر با پهپادهای انتحاری خود هدف قرار داده که معضل بزرگی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. بنا به اذعان رسانه های صهیونیستی، ارتش اسرائیل تاکنون هیچ راهی برای برون رفت از این بن بست نیافته است.