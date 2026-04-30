۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

راه‌های تأمین خوراک پایدار پتروشیمی‌های ماهشهر بررسی شد

راه‌های تأمین خوراک پایدار پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در نشست‌ مدیران عامل شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی و مناطق نفت‌خیز جنوب بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشستی با رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جوب که در اهواز برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های صنعت نفت برای تأمین خوراک پایدار مجتمع‌های پتروشیمی تأکید کرد.

حاتمی نیز آمادگی حداکثری شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را برای همکاری با صنعت پتروشیمی در بخش‌های مختلف اعلام کرد.

در این نشست همچنین مقرر شد کارگروهی با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مناطق نفت‌خیز جنوب و پتروشیمی بوعلی سینا برای بررسی راه‌های تأمین خوراک پایدار این پتروشیمی از مسیر سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری گازهای همراه تشکیل شود.

امکان تأمین بیشتر خوراک پتروشیمی رازی با ورود این شرکت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت و افزایش مقدار تحویل گاز مورد نیاز برای افزایش ظرفیت پتروشیمی گچساران از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و درباره آن تبادل نظر شد.

طیبه بیات

