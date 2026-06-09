به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباسزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست بررسی روند بازیابی و بازسازی پتروشیمیهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم با حضور مدیران ارشد شرکتهای پتروشیمی، بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی آسیبدیده تأکید و بیان کرد: روند بازسازی مجتمعها باید با استفاده از همه ظرفیتها و با شتاب مناسبی ادامه یابد.
وی با بیان اینکه مجتمعهای آسیبدیده باید با استفاده از فناوریهای نو بازسازی و عملیاتی شوند، تصریح کرد: در این مسیر، باید به همافزایی میان ارکان مختلف صنعت پیشران پتروشیمی توجه شود.
براساس این گزارش، مدیران ارشد صنعت پتروشیمی در این نشست با تأکید بر لزوم همکاری و همگرایی، بر عزم خود بر شتاببخشی به روند بازسازی مجتمعهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی سوم تأکید کردند.
مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی نیز در این نشست با ارائه گزارشهایی از روند بازسازی مجتمعهای آسیبدیده، دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند.
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