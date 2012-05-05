به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر شنبه در دیدار با معلمان نمونه استان اردبیل عنوان کرد: نیروی انسانی در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ارزش دارد و تربیت این نیروی انسانی بر عهده معلم است.

وی با بیان اینکه بزرگترین تولید سرمایه را معلمان انجام می دهند، افزود: نیروی انسانی قبل از اینکه وارد بازار کار شود 12 سال توسط معلم پرورش داده می شود و این نشان دهنده عظمت کار معلم است.

استاندار اردبیل تصریح کرد: از آنجا که رفتار و اعمال معلم درسی برای دانش آموز است هر چه این رفتارها نمونه باشد انسانهای نمونه ای به جامعه تحویل داده می شود.

صابری همچنین با اشاره به شرایط جذب نیروی انسانی توسط آموزش و پرورش عنوان کرد: با توجه به وجود اشکالاتی در گواهی برخی از افراد متقاضی مربی قرآن در این سازمان در سال گذشته باید آموزش و پرورش در جذب نیروی انسانی وسواس باشد.

وی خواستار توجه جدی اداره کل آموزش و پرورش استان به نحوه پذیرش و جذب نیروی انسانی جدید در این سازمان شد.

همچنین در این جلسه حمایت از سرانه مدارس مناطق کم جمعیت، برنامه های فرهنگی و بازدیدهای علمی، تربیتی دانش آموزان و ایجاد بستر لازم برای فعالیتهای علمی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان و حمایت برای بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان از خواسته های مهم معلمان در این دیدار بود.

در پایان ضمن پاسخگویی استاندار اردبیل به خواسته های معلمان، از معلمان نمونه استان اردبیل با دادن هدایایی تجلیل شد.





