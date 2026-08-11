به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عبدی بحرینی،ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: هنوز برخی مدیران و خانوادهها تصور میکنند برای ورود به برخی مدارس باید دانشآموز دارای معدل بالا باشد، در حالی که سیاستهای جدید آموزش و پرورش بر فراهم کردن فرصتهای برابر آموزشی برای همه دانشآموزان استوار است.
وی افزود: دولت درصدد است با کاهش و حذف طبقهبندیهای موجود میان مدارس، دسترسی دانشآموزان به امکانات و فرصتهای آموزشی را عادلانهتر کند تا همه دانشآموزان بتوانند از منافع پیشرفت علمی برخوردار شوند.
رئیس اداره آموزش و پرورش رودان با اشاره به اصول قانون اساسی در زمینه حقوق ملت، بیان کرد: عدالت آموزشی و برخورداری برابر از فرصتها از موضوعاتی است که باید مورد مطالبه جامعه و رسانهها قرار گیرد و خبرنگاران میتوانند در چارچوب قانون، این مطالبات را از مسئولان پیگیری کنند.
عبدی بحرینی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در جامعه امروز گفت: رسالت خبرنگاری بسیار سنگین است؛ گاهی فعالیت یک خبرنگار موجب دیده شدن ظرفیتها و مشکلات یک شهرستان، استان یا حتی کشور میشود.
وی ادامه داد: در شرایطی که رسانههای بزرگ جهان با تولید محتوا و گاهی سیاهنمایی تلاش میکنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند، خبرنگاران داخلی و رسانههای جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی در تبیین واقعیتها و بیان دستاوردهای کشور دارند.
رئیس آموزش و پرورش رودان با اشاره به دستاوردهای نظام آموزشی پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصها، افزایش پوشش تحصیلی است؛ در گذشته تنها حدود ۴۷ تا ۵۰ درصد دانشآموزان امکان حضور در مدرسه داشتند، اما امروز پوشش تحصیلی به حدود ۹۹ درصد رسیده است.
وی گفت: این آمار نشاندهنده گسترش دسترسی به آموزش در کشور است و در شهرستان رودان نیز پوشش تحصیلی به حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد رسیده است.
عبدی بحرینی همچنین با اشاره به نقش زنان در عرصه آموزش افزود: برخلاف ادعاهایی که درباره محدودیت زنان و دختران در جامعه ایران مطرح میشود، بخش قابل توجهی از معلمان نمونه و نیروهای موفق آموزش و پرورش را بانوان تشکیل میدهند و حضور زنان در عرصه تعلیم و تربیت بسیار پررنگ است.
رئیس اداره آموزش و پرورش رودان با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه عملکرد دستگاه تعلیم و تربیت گفت: آموزش و پرورش نیز قطعاً نقاط ضعف و کاستیهایی دارد و خبرنگاران میتوانند این موارد را به مسئولان گوشزد و پیگیری کنند.
وی افزود: انتظار ما از رسانهها این است که در صورت شنیدن خبری درباره آموزش و پرورش، پیش از انتشار و دستبهدست شدن آن، موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری کنند.
عبدی بحرینی تصریح کرد: هر تصمیمی که در آموزش و پرورش گرفته میشود، دارای دلیل و پشتوانه است و خبرنگاران میتوانند به صورت تلفنی یا حضوری موضوعات و ابهامات را از مسئولان جویا شوند تا اخبار با دقت و صحت بیشتری منتشر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات آموزش و پرورش رودان برای تقویت آمادگی دانشآموزان در امتحانات نهایی و کنکور اشاره کرد و گفت: با توجه به تأثیر ۶۰ درصدی سوابق امتحانات نهایی در نتیجه کنکور، برنامهریزی ویژهای برای تقویت دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم انجام شد.
رئیس آموزش و پرورش رودان افزود: در جلسهای با حضور خیرین، مقرر شد یک میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یابد و آموزش و پرورش نیز یک میلیارد تومان دیگر تأمین کند، اما در عمل میزان کمک خیرین به حدود ۷۰۰ میلیون تومان رسید و بخشی نیز از سوی اداره آموزش و پرورش تأمین شد.
وی ادامه داد: با استفاده از این منابع، کلاسهای تقویتی و آمادگی امتحانات برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم برگزار شد و هزینه حقالتدریس دبیران نیز پرداخت شد.
عبدی بحرینی گفت: در رودان پیش از نوبت اول، پیش از نوبت دوم و همچنین پیش از برگزاری امتحانات نهایی برای دانشآموزان کلاسهای آمادگی برگزار کردیم و با وجود شرایط و محدودیتهای موجود، تلاش شد کلاسهای آموزشی دانشآموزان تعطیل نشود.
رئیس اداره آموزش و پرورش رودان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری رسانهها با آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دستگاه تعلیم و تربیت برای موفقیت دانشآموزان نیازمند فضای آرام است و خبرنگاران میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه به ایجاد این آرامش کمک کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: دانشآموزان رودان در هر رشتهای که مورد علاقه آنها و مورد نیاز کشور است، بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند و در مسیر پیشرفت علمی، قلههای موفقیت را فتح کنند.
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