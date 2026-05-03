  1. استانها
  2. تهران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

معتمدیان: با گران‌فروشان و محتکران در پایتخت قاطعانه برخورد می‌شود

معتمدیان: با گران‌فروشان و محتکران در پایتخت قاطعانه برخورد می‌شود

تهران-استاندار تهران از تشکیل کمیته اقتصادی برای بررسی افزایش قیمت‌ها خبر داد و گفت:با اصنافی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به افزایش قیمت، احتکار یا گران‌فروشی کنند،برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه تصمیماتی برای برخورد با متخلفان اقتصادی و کنترل افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: مقرر شد کمیته‌ای اقتصادی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا اقلامی که دچار افزایش قیمت شده‌اند، به‌صورت دقیق بررسی شوند و در صورت احراز افزایش قیمت غیرقانونی، برای متخلفان پرونده تشکیل و از طریق دستگاه‌های نظارتی به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت برخورد سریع با متخلفان گفت: توصیه شده است تعزیرات حکومتی پرونده این افراد را خارج از نوبت رسیدگی کند و برخورد لازم با گران‌فروشان، محتکران و سودجویان انجام شود.

معتمدیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای تجاری و تولیدی استان تهران در جریان حملات اخیر دشمن تصریح کرد: تهران از جمله مناطقی بود که بیشترین حملات را تجربه کرد و در این میان بخشی از واحدهای تجاری و همچنین برخی کارخانه‌ها آسیب دیدند.

وی ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیماتی گرفته شد تا با همکاری شهرداری تهران، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول، روند کمک‌رسانی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

عضو هیات دولت، همچنین به تأکیدات رئیس‌جمهور محترم درباره نقش‌آفرینی استان‌ها در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اشاره و عنوان کرد: مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نیازهای واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی استان تهران جمع‌بندی و اولویت‌بندی شود تا از ظرفیت‌های تفویض‌شده به استانداران برای کمک به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده کنیم.

معتمدیان با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی، هماهنگی و هم‌افزایی بسیار خوبی میان دستگاه‌های مختلف استان تهران وجود داشت و جلسات ستاد تنظیم بازار به‌صورت روزانه برگزار شد.

وی افزود: در سه حوزه تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و توزیع کالا در سطح استان تهران، رصد، پایش و مداخله لازم انجام گرفت و خوشبختانه وضعیت مناسبی در بازار برقرار بود که رضایتمندی خوبی نیز در سطح کشور و استان تهران ایجاد کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه کشور با کمبود کالا مواجه نیست، گفت: بخشی از این وضعیت مطلوب، نتیجه تصمیمات خوب دولت در دی‌ماه در زمینه مدیریت بازار و تأمین کالا بود. امروز نیز ذخایر راهبردی و کالاهایی که توسط بازرگانان و تجار خریداری شده و در حال ورود یا انتقال به کشور است، نیاز چندین ماه کشور را تأمین می‌کند.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: عمده اصناف ما متدین، منصف و همراه مردم هستند، اما با تعداد معدودی که به دنبال احتکار، سودجویی و گران‌فروشی باشند، با نظارت دستگاه‌های مسئول برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6818786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها