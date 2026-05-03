به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه تصمیماتی برای برخورد با متخلفان اقتصادی و کنترل افزایش قیمت‌ها اتخاذ شد.

وی افزود: مقرر شد کمیته‌ای اقتصادی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا اقلامی که دچار افزایش قیمت شده‌اند، به‌صورت دقیق بررسی شوند و در صورت احراز افزایش قیمت غیرقانونی، برای متخلفان پرونده تشکیل و از طریق دستگاه‌های نظارتی به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت برخورد سریع با متخلفان گفت: توصیه شده است تعزیرات حکومتی پرونده این افراد را خارج از نوبت رسیدگی کند و برخورد لازم با گران‌فروشان، محتکران و سودجویان انجام شود.

معتمدیان با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی واحدهای تجاری و تولیدی استان تهران در جریان حملات اخیر دشمن تصریح کرد: تهران از جمله مناطقی بود که بیشترین حملات را تجربه کرد و در این میان بخشی از واحدهای تجاری و همچنین برخی کارخانه‌ها آسیب دیدند.

وی ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار تصمیماتی گرفته شد تا با همکاری شهرداری تهران، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول، روند کمک‌رسانی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

عضو هیات دولت، همچنین به تأکیدات رئیس‌جمهور محترم درباره نقش‌آفرینی استان‌ها در تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها اشاره و عنوان کرد: مقرر شد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نیازهای واحدهای صنفی، تولیدی و صنعتی استان تهران جمع‌بندی و اولویت‌بندی شود تا از ظرفیت‌های تفویض‌شده به استانداران برای کمک به تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه استفاده کنیم.

معتمدیان با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایام جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی، هماهنگی و هم‌افزایی بسیار خوبی میان دستگاه‌های مختلف استان تهران وجود داشت و جلسات ستاد تنظیم بازار به‌صورت روزانه برگزار شد.

وی افزود: در سه حوزه تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر بازار و توزیع کالا در سطح استان تهران، رصد، پایش و مداخله لازم انجام گرفت و خوشبختانه وضعیت مناسبی در بازار برقرار بود که رضایتمندی خوبی نیز در سطح کشور و استان تهران ایجاد کرد.

استاندار تهران با بیان اینکه کشور با کمبود کالا مواجه نیست، گفت: بخشی از این وضعیت مطلوب، نتیجه تصمیمات خوب دولت در دی‌ماه در زمینه مدیریت بازار و تأمین کالا بود. امروز نیز ذخایر راهبردی و کالاهایی که توسط بازرگانان و تجار خریداری شده و در حال ورود یا انتقال به کشور است، نیاز چندین ماه کشور را تأمین می‌کند.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: عمده اصناف ما متدین، منصف و همراه مردم هستند، اما با تعداد معدودی که به دنبال احتکار، سودجویی و گران‌فروشی باشند، با نظارت دستگاه‌های مسئول برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.