  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

چرا برخی از کالاهای اساسی گران شده‌اند؟

چرا برخی از کالاهای اساسی گران شده‌اند؟

سخنگوی صمت گفت: افزایش قیمت در جنگ همیشه نشانه احتکار نیست، بلکه مجموع عوامل از جمله هزینه حمل هم تأثیر دارد؛ ولی گران‌فروشی و احتکار غیرقانونی است و تعزیرات برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درمورد قرارگاه رصد و پایش بازار گفت: قرارگاه رصد و پایش از قبل تشکیل شده بود و جلسه‌های مستمری داشت و در حال حاضر، این قرارگاه زیر نظر ستاد تنظیم بازار است و نقش نظارتی و کنترلی بازار کالاهای پتروشیمی و صنایع پتروشیمی را بر عهده دارد و تصمیم‌های لازم را می‌گیرد و ممکن است که نیاز باشد برخی از تصمیم‌های آن در ستاد تنظیم بازار گرفته شود که در آن‌جا، این تصمیم‌ گرفته می‌شود و رصدها در خصوص کمبود و قیمت و نحوه توزیع کالاها و همه امور مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالاست و شامل پایش موارد مرتبط با تولید و توزیع است و تصمیمات لازم برعهده خودش است و همین‌طور، آن دسته از تصمیماتی که ستاد تنظیم بازار باید بگیرد و گزارشش را به آن ارائه می‌دهد.

زارعی در مصاحبه رادیویی درمورد وضعیت تأمین کالاهای اساسی در این شرایط جنگی ادامه داد: الان در شرایط جنگی هستیم. یعنی آتش‌بسی که معین نیست و رفتار طرف مقابل خیلی قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، هم در حوزه تأمین از منظر تولید در داخل کشور و هم از منظر واردات که در قفسه‌های داخل فروشگاه‌ها دچار کسری کالایی نباشیم به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌پردازیم و ارز مورد نیاز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها را کنترل می‌کنیم که افت تولید نداشته باشند و میزان کسری که ممکن است نیاز باشد تا جامعه و بازار داشته باشند از طریق تأمین وارداتی انجام داده و اطمینان می‌دهیم همان گونه که در طول جنگ تحمیلی سوم در فروشگاه‌ها و عرضه کالاهای اساسی دچار کمبود نبوده‌ایم در آینده نیز، با کمبود کالاهای اساسی روبه‌رو نخواهیم بود.

سخنگوی وزارت صمت درمورد وضعیت تولید داخل گفت: در برخی از حوزه‌ها شرایط تولید داخل خوب است و در بعضی دیگر، شرایط متوسط است و حوزه‌هایی هم وجود دارند که شرایط عالی داریم و این موضوع را در مغازه‌ها می‌توان مشاهده کرد. ما اعلام کرده‌ایم که ۲ هزار و ۵۷۰ مورد تعرفه‌؛ محصول یا مواد اولیه از هر طریق ممکن وارد کشور شوند تا جامعه با مشکل روبه‌رو نشوند.

زارعی درمورد واردات ادامه داد: بلافاصله بعد از این که در حوزه مرزهای آبی کشور مشکلاتی به وجود آمدند کریدورهای جدیدی را با کشورهای همسایه درنظر گرفتیم و از طریق استفاده از آن کریدورها به تأمین کالا می‌پردازیم و مشکلی در خصوص تأمین کالای اساسی نداریم.

علت گرانی کالاهای اساسی

سخنگوی وزارت صمت درمورد گرانی کالاهای اساسی گفت: جنگ با پیامدهایی همراه است که یکی از آن‌ها، افزایش قیمت است و این افزایش قیمت به معنای احتکار کردن بعضی از افراد و سودجویی آن‌ها نیست بلکه وقتی کالاها وارد می‌شوند قیمت حمل دارند که بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارند و مجموع عواملی وجود دارند که قیمت‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و همیشه گفته‌ایم تا میزان منطقی افزایش قیمت کالا موردی ندارد، امّا اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از سودجویی، احتکار و گران‌فروشی باشد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حتماً با آن‌ها برخورد خواهند کرد و میزان پرونده‌هایی که بر اساس اعلام سازمان تعزیرات به منظور گران‌فروشی وجود داشته است نشان می‌دهد که نظارت‌هایی در حال انجام است.

کد مطلب 6838258
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها