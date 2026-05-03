رونمایی از طرح ویژه ایرانسل برای معلمان مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این طرح با هدف ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای و دیجیتال معلمان، بهبود کیفیت آموزش و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار، طراحی شده است. در این پروژه، ۵۰۰ نفر از معلمان واجد شرایط، به مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی «آکادمی دانا» پلتفرم جامع آموزش آنلاین ایرانسل، دسترسی پیدا می‌کنند.

این دوره‌ها با محوریت مهارت‌های نرم‌افزاری، کامپیوتری و دیجیتال، مهارت‌های زندگی و توسعه فردی ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دوره‌های متعلق به ایرانسل به‌صورت رایگان و سایر دوره‌های تهیه شده توسط شرکای تجاری ایرانسل، با شرایط ویژه در اختیار معلمان قرار گرفته است.

بر اساس مدل طراحی‌شده، دسترسی معلمان به آموزش‌های تخصصی آنلاین موجب ارتقای کیفیت تدریس و توانمندی حرفه‌ای آنان می‌شود و در نتیجه دانش‌آموزان این مناطق به‌طور غیرمستقیم از بهبود کیفیت آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال بهره‌مند می‌شوند. به‌گونه‌ای که اجرای این طرح می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر حدود ۲۰۰هزار دانش‌آموز اثرگذار باشد. این معلمان در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، فارس، بوشهر، مازندران، خراسان شمالی، کردستان و مناطق حاشیه‌ای استان تهران فعالیت دارند.

فرایند انتخاب، پشتیبانی و پایش عملکرد شرکت‌کنندگان در این طرح، با همکاری «مدرسه معلمی الف‌ب» انجام می‌شود. این معلمان پیش از این نیز دوره‌های تخصصی این مؤسسه را گذرانده و با آموزش مجازی آشنایی دارند که این موضوع، زمینه اثربخشی بیشتر طرح را فراهم می‌کند.

پلتفرم جامع آموزش آنلاین دانا، برنامه کاربردی آموزش همراه ایرانسل، به کاربران این امکان را می‌دهد که به محتواهای آموزشی متنوع، معتبر و تعاملی در هر زمان و مکان دسترسی داشته باشند و با انتخاب دوره‌های آموزشی دلخواه، یادگیری آسان و مفید را تجربه کنند.

این پلتفرم، از بخش‌هایی مانند « دانا پلاس» به عنوان پلتفرم برگزاری وبینار، جلسه و کلاس‌های آنلاین با امکانات متناسب، « آکادمی دانا» برای دسترسی آسان به دوره‌های آموزشی تخصصی و معتبر همراه با ارائه مدرک، «مدرس شو» برای ساخت دوره آموزشی و کسب درآمد و «مجله دانا» تشکیل شده است تا برای کاربرانی از گروه‌های مختلف آموزشی، مناسب باشد و نیازهای جامعی در حوزه آموزش آنلاین را برطرف کند.

ایرانسل با اجرای پروژه «توانمندسازی معلمان مدارس مناطق محروم»، در کنار توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، گامی دیگر در مسیر توانمندسازی دانش‌آموزان و معلمان در مناطق کمتر برخوردار برداشته است؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند به کاهش شکاف آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در سطح کشور منجر شود.

مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی ایرانسل

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ترویج آموزش دیجیتال را از اولویت‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی خود قرار داده و بر این اساس، تاکنون اقدامات مؤثری در حوزه مدرسه‌سازی، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم انجام داده است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات ایرانسل در این حوزه، می‌توان به احداث و بازسازی مدارس در استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه، همراهی فعال در پویش‌های «آجر به آجر»، «بساز مدرسه» و «فرشته‌های میناب» و احداث مرکز آموزشی تخصصی کودکان «دانستان»، با هدف مبارزه با کار کودکان، اشاره کرد. همچنین ایرانسل با اجرای پروژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بام مدارس مناطق مختلف کشور، گامی در جهت توانمندسازی، تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مدارس مناطق محروم برداشته است.

از دیگر اقدامات ایرانسل، می‌توان به هوشمندسازی مدارس با اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیز دیجیتال مدارس در قالب پروژه مدارس درخشان، ارائه محتوای آموزشی از طریق سرویس دانای ایرانسل، ارائه دسترسی ارتباطی و امکانات رایگان برای آموزش آنلاین به دانش‌آموزان و معلمان در دوران کرونا و پس از آن، اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد رشته‌های مرتبط با فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، توزیع هزاران جلد کتاب با موضوعات پایداری و محیط‌زیست، اهدای اینترنت رایگان به مدارس محروم و حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان با توزیع بسته‌های آموزشی اشاره کرد.

ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیت‌زدایی ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار، با اجرای طرح‌های زیست‌محیطی از جمله کمپین پیامک‌های هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده که مسئولیت‌پذیری خود را به‌عنوان یک کسب‌وکار پایدار، در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال می‌کند. ایرانسل با رویکرد پایداری کسب‌وکار و در چارچوب سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، اقدامات گسترده‌ای از جمله مهارت‌آموزی به جوانان و ایجاد فرصت‌های آموزشی آمادگی اشتغال برای افراد دارای معلولیت، مدیریت انتشار کربن و پروژه‌های جبران کربن مانند درختکاری، انجام داده است. راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا، از دیگر برنامه‌هایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و با هدف بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در پنج سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل و مروری بر تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت شاخص‌های پایداری کسب‌وکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخص‌ها در موضوع «کسب‌وکار مسئولانه» به شمار می‌رود.

ایرانسل، هم‌سو با رویکردهای نوین مدیریت کسب‌وکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسب‌وکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخ‌گویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذی‌نفعان است. علاوه‌بر این، ایرانسل با هدف مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیت‌ها، با طراحی و اجرای پروژه‌های «سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.