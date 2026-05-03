۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

دما در اصفهان از ۳۰ درجه فراتر رفت؛ گذر متناوب امواج بارشی از فردا

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به تداوم روند افزایشی دما، گفت: امروز بیشینه دما در برخی شهرهای استان از ۳۰ درجه سلسیوس فراتر رفت.

حجت‌الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند افزایشی دما طی ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد و بین یک تا ۲ درجه سلسیوس بالا می‌رود، اظهار کرد: امروز شهر اصفهان (مرکز استان) و نیز ایستگاه‌های خمینی‌شهر، فلاورجان، اردستان، بادرود، آران و بیدگل، کاشان، ورزنه، چوپانان و کوهپایه، دمای بالای ۳۰ درجه سلسیوس را تجربه می‌کنند.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد به نسبت شدید و در برخی نقاط با غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

علی‌عسکریان اضافه کرد: از بعدازظهر فردا دوشنبه با گذر امواج ضعیف متناوب، در سطح منطقه افزایش ناپایداری و از روز سه شنبه تا پایان هفته در برخی نقاط به ویژه برای نیمه شمالی و شمال غربی استان رگبار و رعدوبرق را انتظار داریم.

وی افزود: از روز سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه سرعت وزش باد افزایش یافته و توفان و گردوخاک در نواحی مستعد محتمل است.

کد مطلب 6818807

