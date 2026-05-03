به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی، در دیدار با معلمان و فرهنگیان این شهرستان، با تأکید بر جایگاه رفیع معلمی، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه جامعه دانست و معلمان را وارثان نقش انبیا در تربیت نسل‌های آینده خواند.

وی با بیان اینکه معلمی از مقدس‌ترین وظایف انسانی است، گفت: معلمان نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده‌سازان جامعه دارند و آموزش و پرورش به عنوان پایه اصلی توسعه و پیشرفت کشور باید همواره مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

امام جمعه صائین‌قلعه افزود: وظیفه انبیا و اولیای دین، آموزش و تزکیه نسل‌های آینده است و امروز معلمان وارث این نقش هستند. ضروری است اراده و روحیه خدمت در جامعه فرهنگی تقویت شده و امکانات لازم برای تعالی این نهاد مهم فراهم شود.

حجت‌الاسلام اصلانی با اشاره به نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در شکل‌دهی به هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه، اظهار داشت: کیفیت آموزش و پرورش، مستقیماً بر کیفیت سرمایه‌های انسانی کشور تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاری در این بخش، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای روشن‌تر و جامعه‌ای بالنده‌تر است.

وی بر ضرورت فراهم آوردن شرایطی تأکید کرد که معلمان با انگیزه و آرامش خاطر بیشتری به رسالت خود بپردازند و حمایت‌های لازم از این قشر فرهیخته صورت پذیرد تا خلاقیت و توانمندی‌های خود را در کلاس درس به بهترین نحو به کار گیرند.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره به تلاش دشمنان برای تسخیر ذهن جوانان، خاطرنشان کرد: دشمن در برهه فعلی، علاوه بر جنگ تحمیلی، با ایجاد اتاق فکر رسانه‌ای و تولید انواع خبرها، تحلیل‌ها و موسیقی‌های جهت‌دار، روایت‌های القایی را به ضمیر ناخودآگاه جامعه تزریق می‌کند. کلید مقابله با این تهاجم، بصیرت‌افزایی، آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین است که معلمان در این مسیر نقش مهمی دارند.