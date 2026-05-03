۷۰ معلم جهادی در قم تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از معلمان جهادی به مناسبت هفته معلم، با حضور مسئولان فرهنگی و فعالان آموزشی در مسجد انصارالحسین(ع) قم برگزار شد.

در این مراسم از خدمات ۷۰ معلم فعال در عرصه‌های آموزشی و تربیتی تقدیر به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ترابی، مدیر کانون فرهنگی هنری مسجد انصارالحسین(ع) در این مراسم، با اشاره به گسترش تعامل میان مسجد و مدارس پیرامونی اظهار کرد: ارتباط مستمر میان این دو نهاد فرهنگی و آموزشی، همواره با هدف تعمیق ارزش‌های دینی و تقویت پیوند نسل جوان با مسجد دنبال شده و در شرایط اخیر، این همکاری‌ها ابعاد گسترده‌تری یافته است.



وی افزود: در کنار فعالیت‌های فرهنگی، خدمات آموزشی نیز در این مجموعه توسعه یافته و کلاس‌های جبرانی با حضور معلمان جهادی به صورت منظم برگزار می‌شود، به‌گونه‌ای که روزانه حدود ۳۰۰ دانش‌آموز در قالب هفت کلاس آموزشی در این مسجد حضور یافته و از خدمات آموزشی بهره‌مند می‌شوند.



مدیر کانون فرهنگی هنری انصارالحسین(ع) ادامه داد: تاکنون از ظرفیت بیش از ۳۰ استاد در رشته‌های مختلف برای رفع اشکال درسی دانش‌آموزان استفاده شده و این روند همچنان با استقبال قابل توجه خانواده‌ها و دانش‌آموزان ادامه دارد.



ترابی همچنین با اشاره به برنامه تجلیل از معلمان گفت: در این مراسم از ۷۰ معلم از پنج مدرسه که تعامل مؤثری با مسجد داشته‌اند و دانش‌آموزان از خدمات آموزشی آنان بهره برده‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.