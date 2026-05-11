پورمحمدی: تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان آخرین جلسه کارگروه بنزین که امروز (دوشنبه - ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار شد، طبق اظهارات سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است.

سید حمید پورمحمدی پس از جلسه کارگروه بنزین، درباره تصمیمات احتمالی مبنی بر افزایش مجدد قیمت بنزین، به خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مورد قیمت بنزین هیچ گونه تصمیمی گرفته نشد و عموما سیاست‌ها درباره سیاست‌های غیر قیمتی بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره اهداف و مباحث مطرح شده در این جلسه کار گروه نیز گفت: تنوع در سبد تأمین سوخت، بحث گازسوز کردن خودروها، ساماندهی موتورسیکت‌ها و سامانه‌های مبادلاتی‌، از اصلی‌ترین محورهای این نشست بود.

طبق تصمیم دولت با توجه به کسری بودجه در سال جاری، قرار بر این بوده که قیمت بنزین به صورت فصلی اعلام شود.