جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تغییر در زمان فعالیت دستگاههای اجرایی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ضرورتهای موجود، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه از ابتدای خرداد ماه تغییر خواهد کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در تشریح جزئیات این تصمیم بیان کرد: این تغییر با استناد به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و با موافقت نهایی استاندار کرمانشاه ابلاغ شده است. بر این اساس، از ابتدای خرداد ماه، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی موظف هستند فعالیت خود را از ساعت هفت صبح آغاز کرده و در ساعت ۱۳ ظهر به پایان برسانند.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی از اتخاذ این تصمیم، مدیریت دقیق و بهینه مصرف انرژی در سطح استان است، تصریح کرد: موضوع مدیریت مصرف در ادارات و دستگاههای دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا، تمامی ادارات و مجموعههای دولتی موظف شدهاند بلافاصله پس از پایان ساعت اداری، نسبت به خاموش کردن سیستمهای سرمایشی خود اقدام کنند.
بالایی همچنین به تغییرات اعمال شده در بخش بانکی استان نیز اشاره کرد و افزود: تغییر ساعت کاری بانکهای استان کرمانشاه زودتر از ادارات و از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه کلید خورده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: طبق مصوبه جدید، کارکنان بانکهای استان باید از ساعت شش صبح لغایت ۱۳ ظهر در محل کار خود حضور یابند؛ همچنین ساعت ارائه خدمات و پاسخگویی بانکها به مراجعان و شهروندان نیز از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ادامه خواهد داشت.
نظر شما