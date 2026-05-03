تکمیل پروژه زندان مرکزی ایلام در اولویت قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان با اشاره به لزوم اجرای دقیق تعهدات و تفاهمنامههای مرتبط با سفر ریاستجمهوری، بر پیگیری جدی برنامهها برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی زندانیان و خانوادههای آنان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توجه به مسائل معیشتی و آینده زندانیان همواره در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد، اظهار داشت: کمکهای حمایتی و ارسال بستههای معیشتی تنها بخشی از مسیر است و باید با نگاه جامع، آسیبهای اجتماعی پیرامون خانوادههای زندانیان مدیریت و پیشگیری شود.
استاندار ایلام همچنین تکمیل پروژه زندان مرکزی ایلام را از اولویتهای مهم استان دانست و افزود: با تسریع در تکمیل زیرساختها و تجهیزات، باید تمرکز اصلی بر آموزشهای مهارتی، توانمندسازی و بازتوانی زندانیان باشد تا آنان بتوانند پس از آزادی، مسیر سالمی برای زندگی در جامعه و کنار خانواده خود آغاز کنند.
کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر انضباط اداری و اجرایی گفت: سیاست مدیریت استان بر تکمیل طرحهای نیمهتمام است و پروژههایی که برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شدهاند باید با حداکثر سرعت و پیشرفت فیزیکی دنبال شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه اصلاحی به زندانها میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهم شدن فرصت دوباره برای بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه کمک کند.
نظر شما