قوانین جدید کنسلی و استرداد بلیت قطار اعلام شد+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: قوانین استرداد غیرحضوری بلیت قطار با دو قابلیت «تطابق شماره موبایل» و «سالنهای چندگانه» اجرایی شده است.
بر این اساس، در بخش «تطابق شماره موبایل»، شماره همراه متقاضی باید با شمارهای که هنگام خرید بلیت ثبت شده، یکسان باشد. همچنین در صورتی که سریال بلیت با شماره موبایل مسافر مطابقت داشته باشد، کد استرداد برای وی ارسال میشود.
در بخش «سالنهای چندگانه» نیز اگر بلیت مسافر مربوط به چند سالن مختلف باشد، تنها با وارد کردن یکی از شماره سالنها امکان ثبت درخواست استرداد فراهم است.
همچنین هزینه بانکی هنگام ورود اطلاعات کارت در درگاه پرداخت محاسبه و مبلغ آن به کاربر اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام راهآهن، تمامی مبالغ بازپرداختی نیز مطابق درصد بهای بلیت محاسبه شده و پس از کسر احتمالی هزینههای بانکی، به حساب مسافر واریز میشود. مبلغ دقیق کسورات در زمان ورود به درگاه بانکی نمایش داده خواهد شد.
جزئیات کامل قوانین جدید و تفاوت آن با مقررات قبلی در تصویر زیر قابل مشاهده است؛
