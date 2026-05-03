استانداردهای خدماتی قطارهای شرقی بنیاد ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: جلسه بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده در قطارهای شرکت راه‌آهن شرقی بنیاد، با حضور مدیرکل و معاون اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، همچنین مدیرعامل و معاونان شرکت راه‌آهن شرقی بنیاد برگزار شد.

در این نشست، وضعیت ارائه خدمات در سال ۱۴۰۴ و ایام نوروز ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت بهبود مستمر استانداردهای کیفی در قطارهای مسافری تحت مالکیت این شرکت تأکید شد.

سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن، ضمن قدردانی از همکاری و حضور فعال کارکنان شرکت راه‌آهن شرقی بنیاد در ایام جنگ تحمیلی سوم و نیز همکاری در اعزام حجاج بیت‌الله الحرام، بر اجرای برنامه‌های بلندمدت و مدون این شرکت تأکید کرد.

وی افزود: توسعه رویکردها با هدف ارتقای کیفیت خدمات، برنامه‌ریزی منسجم برای پایش مستمر شاخص‌های عملکردی در سال ۱۴۰۵ و ارائه راهکارهای عملیاتی به‌منظور بهینه‌سازی فرآیندها، با محوریت افزایش حداکثری رضایتمندی مسافران، از جمله اولویت‌های اصلی در این حوزه است.

در ادامه این جلسه، گزارش نتایج نظرسنجی از مسافران قطارهای شرکت بنیاد در بازه زمانی سال ۱۴۰۴ و نوروز ۱۴۰۵ ارائه شد. همچنین عملکرد این شرکت بر اساس شاخص‌های ابلاغی راه‌آهن، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای رفع نواقص خدماتی در ناوگان و لکوموتیوهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این اقدامات در راستای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و ارتقای تجربه سفر مسافران انجام می‌شود.