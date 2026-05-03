به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در وبینار نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استان‌ها با تبریک ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام و گرامیداشت مقام معلم، گفت: روز معلم برای همه ما روز خاطره ها و مرور درس زندگی و مهربانی است که با هیچ واژه ای نمی توان صحنه های ماندگار کنار هم بودن معلمان و دانش آموزان را توصیف کرد.

امانی با قدردانی از زحمات و تلاش نمایندگان شورای عالی در استان ها، تأکید کرد: احترام به معلم و توجه به رفاه، معیشت و آسایش آنان ضامن توسعه و پیشرفت آینده کشور است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه اظهار کرد: هفته بزرگداشت مقام معلم را به همه معلمانی که افتخار تعلیم و تربیت دانش‌آموزان این مرز و بوم را بر عهده دارند و در صدد ایجاد تحول اساسی در فرآیندهای نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سند تحول بنیادین و متناسب با نیازها و شرایط کنونی و بازسازی سیمای آینده جامعه هستند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند یکتا توفیق روز افزون آنان را که مایه امید و افتخار ملت شریف ایران هستند، مسئلت دارم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این وبینار با اشاره به مسائل روز آموزش و پرورش، گفت: در جلسه ۱۰۷۳ شورای عالی آپ که در ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ برگزار شد مصوبه «ماده واحده ساماندهی ارزشیابی پایانی دوره های مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار» به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسید.

وی افزود: این مصوبه به محض تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به متن این مصوبه گفت: بر اساس این ماده واحده؛ به منظور استمرار برنامه های آموزشی و پرورشی مبتنی بر برنامه درسی و تحقق ارزشیابی پایانی دوره های مختلف تحصیلی در شرایط اضطرار و بحرانی( مانند جنگ، بیماری های واگیردار و...) که نیاز به تصمیم گیری فوری و اقتضایی دارد، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با رعایت اصول ایمنی، عدالت آموزشی، امکان دسترسی و حفظ سلامت دانش آموزان، در خصوص نحوه برگزاری ارزشیابی پایان تمام دوره های تحصیلی با استفاده از شیوه‌های مختلف(حضوری، مجازی، ترکیبی و ارزشیابی تکوینی طول سال تحصیلی) اقدام کند.

امانی با اشاره به تبصره این ماده واحده، تصریح کرد: در صورتی که آزمون دروس نهایی، متاثر از شرایط مذکور به شیوه غیرنهایی برگزار شود، نتایج آنها صرفاً برای اعمال در مدارک تحصیلی و صدور پایان تحصیلات بوده و به عنوان سابقه تحصیلی محسوب نمی شود.

وی تاکید کرد: آزمون‌های نهایی دروس پایه یازدهم و دوازدهم برای احتساب «سوابق تحصیلی» در نمره کل آزمون سراسری، تابع مصوبه سیاست‌ها و ضوابط پذیرش متقاضیان بعد از پایان مقطع متوسطه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

امانی تأکید کرد: اجرای این مصوبه تا زمان رفع بحران و اضطرار و عادی شدن شرایط براساس اعلام مراجع ذی صلاح ادامه می یابد.

وی در ادامه به تبیین مصوبات و موضوعات در دستور کار کمیسیون ها و شورای عالی آموزش وپرورش پرداخت و به سوالات نمایندگان شورای عالی در استان ها درباره مسائل و موضوعات مختلف آموزش و پرورش و بویژه مصوبات این شورا پاسخ داد.