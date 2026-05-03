امام جمعه یزد: حفظ روحیه انقلابی در جوانان، وظیفه فرهنگیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان استان که به مناسبت هفته معلم برگزار شد، اظهار کرد: دورانی که میگذرانیم حساس و سرنوشتساز است و حرکت کنونی ما مسیری است به سوی خدا و کمال؛ مسیری آکنده از عزت و عظمت.
وی با تأکید بر پشتوانه الهی خاطرنشان کرد: همه چیز در دست خداست و خدای متعال برای مؤمنان، عزت را خواسته و فرموده است: «بهای شما بهشت است؛ خود را به کمتر از آن نفروشید.»
ناصری تصریح کرد: استکبار جهانی در پی سلطه بر همه کشورها و ملتهاست و هیچ مانعی را در دنیا نمیپذیرد.
وی به سخنان امام(ره) اشاره کرد که «ما زیر پرچم خدا هستیم و تحت ولایت اهلبیت(ع) قرار داریم» و افزود: ملت ایران هرگز زیر سلطه استکبار نخواهد رفت.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر ضرورت حرکت با خدا و در مسیر خدا، گفت: یاری خدا همواره شامل حال این ملت است، این همراهی الهی در بزنگاههای تاریخی نیز دیده میشود.
وی گفت: دشمنی استکبار جهانی با ایران در سطح دعوای سیاسی نیست، بلکه اختلاف اصلی بر سر عزت و کمال است؛ آمریکا، کشوری مستقل، آزاده، قوی و برخوردار از علم را برنمیتابد.
آیتالله ناصری از زحمات فرهنگیان تقدیر کرد و گفت: به برکت تلاش شما، نوجوانان و جوانان امروز بیدار و آگاه هستند؛ و با حفظ روحیه انقلابی، پرچم را به دست امام زمان(عج) میسپارند.
وی توصیه کرد: این روحیه انقلابی باید توسط معلمان و مربیان حفظ و تقویت شود و دانشآموزان تحت تأثیر شایعات و شبهات فضای مجازی قرار نگیرند.
