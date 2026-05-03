۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی در کیاسر

ساری- فرمانده انتظامی ساری از دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی در کیاسر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قیصری افزود: در پی وقوع درگیری نزاع دسته جمعی در کیاسر ساری که منجر به مصدوم شدن یک جوان شد، ماموران انتظامی پاسگاه کیاسر ساری با اقدام ضربتی و قاطع در کمتر از یک ساعت به چنگ قانون سپردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: پس از اعلام وقوع درگیری، بلافاصله نیروهای پلیس در محل حاضر شده و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی افزود: تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که درگیری میان ۷ نفر به واسطه اختلافات شخصی شدت یافته و با استفاده از سلاح سرد چاقو یک نفر مصدوم شد.

سرهنگ قیصری، اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی تعداد ۷ نفر از عوامل این نزاع دسته جمعی دستگیر و همچنین تعدادی سلاح سرد نیز کشف شد.

وی افزود: پرونده قضایی برای نامبردگان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کد مطلب 6818913

