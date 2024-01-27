مخلان نظم و امنیت در گرگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی با سلاح سرد و ایجاد تنش و رعب و وحشت در بین شهروندان در گرگان، بلافاصله مأموران انتظامی این فرماندهی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران یگان فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در محل، مشاهده شد که چهار نفر از اراذل و اوباش با استفاده از سلاح سرد اقدام به درگیری و عربده کشی کرده که منجر به جراحت ۴ نفر و ایجاد تنش و بر هم زدن آسایش اهالی منطقه شدند.

سرهنگ تجری در ادامه تصریح کرد: با حضور به موقع و مقتدرانه پلیس در یک عملیات ضربتی هر ۴ عامل اصلی درگیری دستگیر شدند.

این مقام انتظامی افزود: متهمان پس از انتقال به کلانتری علت درگیری را اختلاف قبلی اعلام کردند که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.