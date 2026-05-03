به گزارش خبرگزاری مهر، حمیده بازگشا جاودان رئیس اداره بهزیستی رودان، اظهار کرد: در سال جاری ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای خوداشتغالی مددجویان این شهرستان اختصاص یافته که بر اساس آن، تمامی ۱۵۴ نفر سهمیه تعیینشده پس از تشکیل پرونده به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
وی افزود: تاکنون ۶۱ نفر از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات و آغاز فعالیت اقتصادی شدهاند و سایر پروندهها نیز در حال بررسی و پرداخت است.
رئیس اداره بهزیستی رودان با اشاره به تنوع طرحهای اشتغالزایی، تصریح کرد: این طرحها در حوزههای خدماتی، صنعتی، کشاورزی و مشاغل خانگی و در مناطق شهری و روستایی اجرا میشود.
بازگشا جاودان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری بانکهای عامل، روند پرداخت تسهیلات تسریع و زمینه اشتغال پایدار مددجویان بیش از پیش فراهم شود.
