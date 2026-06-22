از نقش فرمانداری کرمانشاه در اشتغال مددجویان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه مجید درویشی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه اشتغال این اداره‌کل با حضور در فرمانداری کرمانشاه، از حمایت‌ها و همراهی فرماندار در زمینه تسهیل و تسریع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به جامعه هدف بهزیستی قدردانی کرد.

در این دیدار، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد این دستگاه در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ جزء (۱-۷) قانون مربوط به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی، اظهار کرد: همراهی فرمانداری کرمانشاه و هماهنگی مؤثر با بانک‌های عامل، نقش مهمی در تحقق برنامه‌های اشتغال‌محور و توانمندسازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش بهزیستی داشته است.

وی افزود: تعامل سازنده میان فرمانداری، بانک‌های عامل و مجموعه بهزیستی، زمینه تسریع در روند پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی را فراهم کرده و موجب شده است بهزیستی استان در این حوزه عملکردی موفق و قابل توجه در میان دستگاه‌های اجرایی استان به ثبت برساند.

درویشی با تأکید بر اهمیت حمایت از اشتغال جامعه هدف بهزیستی، خاطرنشان کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مددجویان، یکی از مهم‌ترین راهکارهای توانمندسازی اقتصادی و افزایش استقلال مالی خانواده‌های تحت پوشش است و تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر همه دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این دیدار، از نقش مؤثر فرماندار کرمانشاه در حمایت از برنامه‌های اشتغال‌محور، تسهیل همکاری بانک‌های عامل و فراهم‌سازی بستر لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به جامعه هدف بهزیستی با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.