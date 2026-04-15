به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای شورای سیاستگذاری سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه، ابراهیم حیدری، قائممقام نمایشگاه و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، ایوب دهقانکار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی و اکثریت اعضای شورا از جمله ناصر افشارپور، آزاده نظربلند، هومان حسنپور، محمد حمزهزاده، نادر قدیانی، احد رضایی، امین عارفنیا، امیرمسعود شهرامنیا، شیوا مقانلو و علی جعفرآبادی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
در این نشست، اعضای شورا در فضایی کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط کشور، به بررسی همهجانبه امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در قالبهای مختلف پرداختند؛ بررسیهایی که هم ابعاد اجرایی و زیرساختی را دربر میگرفت و هم وضعیت اقتصادی حوزه نشر، شرایط مخاطبان و فضای عمومی جامعه را مدنظر قرار میداد.
محسن جوادی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه حوزه نشر در ماههای اخیر، تأکید کرد: تصمیمگیری درباره نمایشگاه، باید با لحاظ مجموعهای از ملاحظات از جمله توان اقتصادی ناشران، آمادگی مخاطبان، زیرساختهای فضای مجازی و شرایط بینالمللی در نظر گرفته شود.
رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همچنین با اشاره به چالشهایی نظیر کاهش تولید کتاب، مشکلات تأمین کاغذ، محدودیتهای زیرساختی و وضعیت نقدینگی فعالان نشر، تصریح کرد: خوشبختانه شاهدیم که بررسی طرحها و حالتهای مختلف نمایشگاه با هدف رسیدن به تصمیمی واقعبینانه و قابل اجرا در دستور کار شورا قرار گرفته است و امیدوارم که تصمیم نهایی به نفع اکثر اهالی فرهنگ باشد.
جوادی با تشریح اقدامات انجامشده برای برگزاری نمایشگاه گفت: از ماههای گذشته فرآیندهای اجرایی، مکاتبات، رایزنی با نهادها، بانکها و حامیان مالی و همچنین آمادهسازی زیرساختهای فنی بهویژه در حوزه فروش مجازی آغاز شده است. در این مدت، گفتوگوهای گستردهای نیز با ناشران و فعالان نشر انجام دادیم و نظرات آنها بهصورت منسجم در فضای مجازی در اختیار شورا قرار گرفته تا مبنای تصمیمگیری باشد.
معاون امور فرهنگی در پایان تأکیدکرد که صرفنظر از برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه در موعد مقرر، مجموعهای از برنامههای حمایتی معاونت امور فرهنگی در طول سال جاری، بهویژه در بهار و تابستان برای حمایت از حوزه نشر در دستور کار قرار دارد.
در بخش دیگری از این نشست، ابراهیم کریمی زنجانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به ظرفیتهای فضای مجازی، پیشنهاد بهرهگیری هدفمند از این بستر را برای جلوگیری از وقفه در روند عرضه کتاب مطرح کرد و گفت: بسترهای آنلاین میتوانند نقش مؤثری در دسترسی مخاطبان به کتاب ایفا کنند، مشروط بر آنکه برنامهریزی دقیق و مدیریت مناسبی برای آن صورت گیرد.
در ادامه جلسه، سایر اعضای شورای سیاستگذاری نیز دیدگاهها و پیشنهادات خود را درباره شیوههای مختلف برگزاری نمایشگاه، الزامات اجرایی، حمایت از ناشران، کتابفروشان و اهل قلم و همچنین شرایط مخاطبان مطرح کردند.
در نهایت اعضای شورا با در نظر گرفتن همه جوانب، حالتهای مختلفی را برای برگزاری نمایشگاه در شرایط پیشرو مورد بررسی قرار دادند؛ طرحهایی که در آنها تلاش شده منافع چهار ضلع مورد آسیب در حوزه کتاب، شامل ناشران، کتابفروشان، اهل قلم و مخاطبان، بهصورت متوازن دیده شود.
