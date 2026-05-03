کشف ۳ سنجاب ایرانی از منزلی در دهاقان؛ ۲ نفر دستگیر شدند

پژمان خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با رصد فضای مجازی موفق شد به یک حلقه غیرقانونی خرید و فروش حیات‌وحش دست پیدا کند که به کشف سه سنجاب ایرانی در منزل متهم منجر شد.

وی با بیان اینکه سنجاب‌ها به‌صورت غیرمجاز در اسارت نگهداری می‌شدند، افزود: با هماهنگی و دستور مقام قضایی و با همکاری نیروهای کلانتری دهستان قمبوان روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه بازرسی منزل متهم انجام و سه سنجاب کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دهاقان با اشاره به اینکه در پی این کشف، ۲ نفر از متهمان دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: این افراد پس از تنظیم صورت‌جلسه و شکواییه، به مراجع قضایی شهرستان دهاقان معرفی شدند تا طبق قانون شکار و صید و قانون مجازات اسلامی، با آن‌ها برخورد شود.

به گفته وی، مطابق قانون شکار و صید و نیز قانون مجازات اسلامی، هرگونه زنده‌گیری، انتقال، صدور، نگهداری و خرید و فروش حیات‌وحش ممنوع بوده و مرتکبان این اقدامات تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.