  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

کشف ۳ سنجاب ایرانی از منزلی در دهاقان؛ ۲ نفر دستگیر شدند

کشف ۳ سنجاب ایرانی از منزلی در دهاقان؛ ۲ نفر دستگیر شدند

اصفهان- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دهاقان از کشف و ضبط سه سنجاب از منزلی در روستای قمبوان دهاقان و دستگیری دو متخلف در این رابطه خبر داد.

پژمان خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با رصد فضای مجازی موفق شد به یک حلقه غیرقانونی خرید و فروش حیات‌وحش دست پیدا کند که به کشف سه سنجاب ایرانی در منزل متهم منجر شد.

وی با بیان اینکه سنجاب‌ها به‌صورت غیرمجاز در اسارت نگهداری می‌شدند، افزود: با هماهنگی و دستور مقام قضایی و با همکاری نیروهای کلانتری دهستان قمبوان روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه بازرسی منزل متهم انجام و سه سنجاب کشف و ضبط شد.

کشف ۳ سنجاب ایرانی از منزلی در دهاقان؛ ۲ نفر دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دهاقان با اشاره به اینکه در پی این کشف، ۲ نفر از متهمان دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: این افراد پس از تنظیم صورت‌جلسه و شکواییه، به مراجع قضایی شهرستان دهاقان معرفی شدند تا طبق قانون شکار و صید و قانون مجازات اسلامی، با آن‌ها برخورد شود.

به گفته وی، مطابق قانون شکار و صید و نیز قانون مجازات اسلامی، هرگونه زنده‌گیری، انتقال، صدور، نگهداری و خرید و فروش حیات‌وحش ممنوع بوده و مرتکبان این اقدامات تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6818981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها