به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح بازارچه صنایع‌دستی شهرستان بم اظهار کرد: در سال گذشته دستگاه‌های اجرایی، بخشداری‌ها، بسیج سازندگی، بنیاد برکت و بنیاد علوی اقدامات مؤثری در زمینه ایجاد، توانمندسازی و حمایت از مشاغل خانگی انجام داده‌اند.

وی افزود: امسال نیز بخشداری‌های شهرستان بم با جدیت این موضوع را پیگیری کردند که در نتیجه آن حدود هزار و ۸۰۰ مجوز در این حوزه صادر شد و شمار قابل توجهی از فعالان این بخش نیز آموزش‌های لازم را فرا گرفتند و از تسهیلات بهره‌مند شدند.

معاون فرماندار بم با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از مشاغل خانگی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه، موضوع فروش و عرضه محصولات است که این طرح با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور در حال اجرا است.

مطهری، ادامه داد: در همین راستا و با همکاری شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی، این محل که پیش‌تر احداث شده بود و بخشی از غرفه‌های آن بلا استفاده مانده بود، پس از چند نشست هماهنگی، به‌ صورت موقت برای عرضه محصولات تولیدکنندگان مشاغل خرد خانگی اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی این بازارچه می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از فعالان مشاغل خانگی بم و معرفی بهتر تولیدات آنان به شهروندان را فراهم کند.