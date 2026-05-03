به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آلمان امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در تماس با عراقچی همتای ایرانی خود، اعلام کرد که از راه‌ حل مذاکره‌ حمایت می‌ کند.

وزارت خارجه آلمان به نقل از وزیر خارجه این کشور اضافه کرد: به عنوان متحد نزدیک آمریکا، ما هدف مشترکی داریم. ایران تنگه هرمز را باز کند.

در حالی وزیر امور خارجه آلمان از پیگیری مذاکرات و گفتگو سخن می گوید که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان دو کشور رخ داد و به جهانیان ثابت کرد که کاخ سفید اساسا به دنبال دیپلماسی و مذاکره نیست.