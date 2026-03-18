سناتور آمریکایی: ترامپ را تا به این حد عصبانی ندیده بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب آمریکا با انتشار یک پست به زبان عبری اذعان کرد: ترامپ به شدت از دست کشورهای اروپایی عصبانی است. هیچ گاه در زندگی ام او را تا این حد عصبانی ندیده بودم.

وی اضافه کرد: متحدان ما می گویند ایران دارای سلاح هسته ای نگران کننده نیست، این فراتر از توهین است!

اشاره گراهام به عدم همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا در خصوص اقدام نظامی علیه تنگه هرمز است.

وی این کشورها را تهدید کرد و مدعی شد که پیامدهای چنین مخالفتی برای آنها گسترده خواهد بود.

پیشتر نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره موضع امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و مخالفت وی با همراهی با آمریکا درباره تنگه هرمز مدعی شد: وی خیلی زود دیگر در مقام خود نخواهد بود. بنابراین باید نگاه کرد که چه پیش خواهد آمد.

ماکرون ساعاتی پیش در جلسه شورای دفاع فرانسه گفته بود که کشورش طرف درگیری نیست و بنابراین دولت پاریس در عملیات باز کردن یا آزادسازی تنگه هرمز در شرایط کنونی شرکت نمی‌کند.

به جز فرانسه، کشورهای زیادی در جهان از جمله ژاپن، استرالیا، آلمان، انگلیس ...مخالفت خود را با درخواست ترامپ اعلام کرده اند.