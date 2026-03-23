۳ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۲۰

مجله آلمانی: تلاش برای حمله به نطنز، ضعف ترامپ را نشان می‌دهد

مجله آلمانی فوکوس نوشت که تلاش آمریکا و اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز، ناتوانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، را در ادامه جنگ با ایران نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر این مجله نوشت: «این بار دیگر نشان می‌دهد که ترامپ برای چنین بحرانی آماده نیست. او به جای بحث در مورد اقدامات بیشتر با ارتش، اولتیماتوم صادر کرد.»

این مجله آلمانی معتقد است که حمله به تأسیسات هسته‌ای نطنز خطراتی بزرگ را نه تنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه به همراه دارد.

نویسنده مقاله با کنایه اظهار داشت که «ترامپ نمی‌توانست چیزی احمقانه‌تر از این ارائه دهد!»

سازمان انرژی اتمی ایران شنبه گذشته اعلام کرد که اسرائیل و ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای نطنز را بمباران کرده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که هیچ نشت رادیواکتیوی رخ نداده و هیچ تهدیدی برای ساکنان مناطق اطراف وجود ندارد. این سازمان، حمله یاد شده را نقض استانداردهای بین‌المللی ایمنی هسته‌ای توصیف کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید حمله مذکور آمریکا و اسرائیل را به طور عینی ارزیابی کنند.

زاخارووا افزود که تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، «علیرغم ادعاهای مشهور مبنی بر «نابودی کامل» برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه حملات هوایی ایالات متحده» در ژوئن گذشته، صبح امروز دوباره مورد حمله قرار گرفت.

