به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی با اشاره به عملکرد مجلس و نمایندگان مردم در ایام جنگ رمضان، گفت: مجلس شورای اسلامی در دو ماه اخیر اقدامات قابل قبولی در حوزه نظارتی انجام داده که بسیار قابل تقدیر است، البته بنا بر توصیه ها و مکاتبات نهادهای امنیتی، امکان برگزاری جلسات صحن مجلس علیرغم اصرار نمایندگان محترم میسر نشد.

وی ادامه داد: عدم برگزاری جلسات صحن در مجلس آن هم بنا بر نظر نهادهای امنیتی نباید به معنای تعطیلی مجلس تلقی شود چرا که نمایندگان این روزها در حوزه های مختلف فعالیت دارند و تعداد جلسات کمیسیون ها و مجامع و فراکسیون ها موید این موضوع است.

گودرزی ادامه داد: البته مجلس بنا دارد طبق روش و پروتکلی خاص همانند برگزاری جلسات مجازی اقدام به برگزاری جلسات صحن نماید تا روند قانون گذاری نیز تداوم یابد.

وی افزود: در این مدت نمایندگان در حوزه نظارت های میدانی، جلسات نظارتی، دیدارهای مردمی، همراه و در کنار مردم بودن و همچنین جهادتبیین از تریبون های مختلف از جمله خیابان و صداوسیما حاضر بودند و مسائل و موضوعات را دنبال می‌کردند و توانستند در کنار سایر دستگاه‌های نظام در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی ایفا کنند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این هفته در جلسه هیات رئیسه مجلس حتما موضوع برگزاری جلسات صحن نیز مورد بررسی و پیگیری نهایی قرار می گیرد و این خلاء نیز به نحو مقتضی رفع خواهد شد.