به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دیر با گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان با اشاره به جایگاه رفیع نیروی انتظامی در نظام اسلامی اظهار داشت: به تعبیر امامِ شهیدمان، اهمیت نیروی انتظامی ناشی از مأموریت آن است؛ مأموریتی که شما بر عهده گرفته‌اید یعنی استقرار امنیت در کشور. امنیت جسمی و جانی ارزشمند است اما امنیت اخلاقی و اجتماعی بسیار مهم‌تر است.



امام جمعه دیر با تأکید بر اینکه ناامنی اخلاقی خطری بزرگ‌تر از تهدیدهای جسمی و جانی است، افزود: اگر جوان ما در برابر ترویج مواد مخدر، فحشا و منکرات ایمنی نداشته باشد، این ناامنی بسیار خطرناک است. باندهای فساد و محافل فحشا از مسائل مهم امنیت هستند و اگر امنیتی برقرار باشد که این موارد در آن لحاظ نشود، آن امنیت واقعی نیست.



وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان نسبت به موضوعاتی چون حجاب گفت: سیاسیون معمولاً نگاهشان به صندوق رأی و انتخابات است و کاری به این مسائل ندارند، اما نیروی انتظامی زیر لوای رهبری است. بحث ما برخورد با مردم نیست بلکه حداقل حضور یک گشت، به‌ویژه در سواحل، ضرورت دارد.



امام‌جمعه دیر با اشاره به سخنان امامِ شهید انقلاب گفت: فراجا تنها سازمانی است که هر روز با مردم مواجه است؛ مردم عملکرد نظام اسلامی را در چهره رئیس یک پاسگاه دورافتاده می‌بینند. اگر او با مردم درست تعامل کند، مردم آن را به کل مجموعه تعمیم می‌دهند و اگر برخورد نادرست باشد هم همین‌گونه است.

حسینی ضمن تقدیر از خدمات مجموعه نیروی انتظامی در شهرستان و تلاش‌های فرمانده سابق، اظهار داشت: تعامل سازنده و متقابل میان مردم و نیروی انتظامی، نقش مؤثری در ارتقای امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایفا می‌کند.



امام جمعه دیر با اشاره به مظلومیت شهدای انتظامی خاطرنشان کرد: جمعی از سرداران ما در فتنه‌ها به شهادت رسیدند؛ در اغتشاشات، سر نیروی انتظامی مظلومانه بریده شد. در جنگ اخیر نیز تعدادی از عزیزان فراجا شهید شدند. نیروهای فراجا در عملیات فریب دشمنان در اصفهان خوش درخشیدند.