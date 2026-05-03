صادقی: کارگروه پایش و رصد بازار مسکن استان زنجان تشکیل شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه ساماندهی بازار مسکن، افزود:اگر خبر تشکیل این کارگروه و تصمیمات جدی آن به خوبی در رسانه ها منعکس شود، همین خبر می‌تواند یک عامل بازدارنده و تأثیرگذار در فضای ملتهب بازار مسکن استان باشد.

وی با بیان اینکه ما در حوزه مسکن با فقر یا خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم بلکه با انباشتی از قوانین مختلف مواجه هستیم که یا به‌درستی اجرا نمی‌شود یا با موانعی نظیر مشکلات سامانه‌ها مواجه است، گفت: در شرایط اجتماعی فعلی، نباید تعزیرات را به بگیر و ببند تقلیل داد و این روش‌ها نه تنها پاسخگو نیست، بلکه گاهی هزینه‌های آنها از فوایدش بسیار بیشتر است.

صادقی افزود:میزان واحدهای مسکونی در برخی نقاط استان نسبت به نرخ رشد جمعیت نه تنها کم نیست بلکه حتی زیاد است از سوی دیگر در استان زنجان، میزان مهاجرت نسبت به سایر استان‌ها بیشتر از ورودی جمعیت است.

استاندار زنجان افزود: همچنین تکالیف قانونی دستگاهها را باید جدی بگیریم، به عنوان مثال واحدهای مسکونی نهضت ملی به صورت قانونی قابل فروش نیست اما معاملات آن انجام می‌شود که این مساله با داشتن دیتای هوشمند، چند مرحله تذکر و سپس برخورد قاطع، قابل مدیریت است.

استاندار زنجان، خواستار برگزاری جلسات به مدت چهار هفته شد و گفت : هر جلسه باید به یک متغیر خاص و تأثیرگذار در نوسان قیمت مسکن اختصاص یابد و سهم سکوهای مجازی در افزایش قیمت، میزان معاملات غیرمجاز مسکن ملی و مشکلات سامانه‌های شهرداری را به‌طور کارشناسی بررسی کرد.

صادقی در ادامه با اشاره به موضوع اجاره‌بها تاکید کرد: تنظیم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا فقط در شرایط عادی جواب می‌دهد و در شرایط بحرانی، دولت ناچار به ورود است و برای یک دوره زمانی باید بر اساس شاخص‌های تورم، نرخ اجاره تعیین شود.

وی، به آمار خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: تعداد آنها از آمار اعلامی بیشتر است و کار سختی نیست و کافی است مصرف آب، برق و گاز در چند دوره بررسی شود و شهرداری موظف به پیگیری این موضوع شود.

استاندار زنجان با یادآوری تفویض اختیارات گسترده از سوی هیات وزیران به استانها، این موضوع را یک فرصت طلایی عنوان کرد و گفت: ما اکنون می‌توانیم تصمیماتی بگیریم که یک ماه پیش امکان‌پذیر نبود و نباید بازار را رها کنیم و حداقل ۵۰ درصد روند قیمت‌ها قابل تأثیرگذاری است.